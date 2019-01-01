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У Луцьку «поселили» декомунізований пам`ятник радянському прикордоннику

У Луцьку «поселили» декомунізований пам`ятник радянському прикордоннику
На території Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки встановили раніше демонтований пам`ятний постамент прикордоннику.

Про це повідомляє «Голос України».

Ініціатором встановлення був почесний краєзнавець та перший заступник голови обласної організації ветеранів України Геннадій Гулько.

Урочисте відкриття відбулося 21 червня за участю керівників ветеранських організацій, небайдужих лучан. Директор музею Ігор Пасюк відзначив, що новий експонат користується великою популярністю у відвідувачів і, особливо, у дітей. Вони одразу біжать погладити кам'яного песика, притиснутися до нього.
Перший заступник голови обласної організації ветеранів України Геннадій Гулько подякував людям, завдяки яким пам`ятник вдалося реставрувати. А це краєзнавець Сергій Ричко, підприємець Анатолій Федоров, науковий співробітник музею Василь Карпюк та інші меценати.

У Луцьку «поселили» декомунізований пам`ятник радянському прикордоннику


Відомо, що цей пам`ятник встановили вже у повоєнний час, на початку 1950-х років, у центрі прикордонного містечка Любомль.

Згодом скульптуру воїна із службовою собакою перемістили на перехрестя доріг Київ – Варшава і Брест – Львів. Але і тут скульптура не затрималася: її встановили на території військового містечка Луцького прикордонного загону, штаб якого дислокується в обласному центрі. У 2018 році скульптуру демонтували і вивезли на господарський двір загону, виконуючи Закон про декомунізацію.

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Теги: Луцьк, декомунізація, музей
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