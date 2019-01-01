Під час навчальних стрільб підстрелили дитину





Про це повідомляє



Слідчі ДБР з’ясовують, яким чином під час стрільб курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішні справ підліток отримав поранення з автомата. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини поранення 15-річного хлопця неподалік навчально-тренувального полігону у селі Партизанське Дніпропетровської області.



Як повідомили кореспонденту УНІАН у Полтавському теруправлінні ДБР, за попередньою інформацією, 24 червня близько 11.00, під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вогнепальне поранення в область правого стегна отримав підліток (2004 року народження).



Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце пригоди. Триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з’ясовується, за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню. На даний час хлопець прооперований у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені. Загрози життю немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Дніпропетровщині поблизу тренувального полігону вогнепальне поранення отримала дитина.Про це повідомляє УНІАН Слідчі ДБР з’ясовують, яким чином під час стрільб курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішні справ підліток отримав поранення з автомата. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини поранення 15-річного хлопця неподалік навчально-тренувального полігону у селі Партизанське Дніпропетровської області.Як повідомили кореспонденту УНІАН у Полтавському теруправлінні ДБР, за попередньою інформацією, 24 червня близько 11.00, під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вогнепальне поранення в область правого стегна отримав підліток (2004 року народження).Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце пригоди. Триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з’ясовується, за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню. На даний час хлопець прооперований у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені. Загрози життю немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію