Під час навчальних стрільб підстрелили дитину
24 червень, 23:32
На Дніпропетровщині поблизу тренувального полігону вогнепальне поранення отримала дитина.
Про це повідомляє УНІАН.
Слідчі ДБР з’ясовують, яким чином під час стрільб курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішні справ підліток отримав поранення з автомата. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини поранення 15-річного хлопця неподалік навчально-тренувального полігону у селі Партизанське Дніпропетровської області.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Полтавському теруправлінні ДБР, за попередньою інформацією, 24 червня близько 11.00, під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вогнепальне поранення в область правого стегна отримав підліток (2004 року народження).
Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце пригоди. Триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з’ясовується, за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню. На даний час хлопець прооперований у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені. Загрози життю немає.
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Про це повідомляє УНІАН.
Слідчі ДБР з’ясовують, яким чином під час стрільб курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішні справ підліток отримав поранення з автомата. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини поранення 15-річного хлопця неподалік навчально-тренувального полігону у селі Партизанське Дніпропетровської області.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Полтавському теруправлінні ДБР, за попередньою інформацією, 24 червня близько 11.00, під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вогнепальне поранення в область правого стегна отримав підліток (2004 року народження).
Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце пригоди. Триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з’ясовується, за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню. На даний час хлопець прооперований у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені. Загрози життю немає.
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