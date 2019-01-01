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Під час навчальних стрільб підстрелили дитину

Під час навчальних стрільб підстрелили дитину
На Дніпропетровщині поблизу тренувального полігону вогнепальне поранення отримала дитина.

Про це повідомляє УНІАН.

Слідчі ДБР з’ясовують, яким чином під час стрільб курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішні справ підліток отримав поранення з автомата. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини поранення 15-річного хлопця неподалік навчально-тренувального полігону у селі Партизанське Дніпропетровської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Полтавському теруправлінні ДБР, за попередньою інформацією, 24 червня близько 11.00, під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вогнепальне поранення в область правого стегна отримав підліток (2004 року народження).

Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце пригоди. Триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з’ясовується, за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню. На даний час хлопець прооперований у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені. Загрози життю немає.



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Теги: Дніпропетровщина, навчальні стрільби, трагедія
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