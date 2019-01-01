Що у Зеленського думають про «євробляхи»? ВІДЕО

Володимира Зеленського, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів, що думає про автомобілі на єврономерах.



Зокрема, під час візиту в Житомир він зазначив, що в українців повинна бути можливість купити автомобілі за адекватну ціну. Для цього потрібні нові законопроекти, однак процес розпочнеться вже після виборів, - пише



Також Разумков заявив, що проблеми існують всюди – з євробляхами, з розмитненням автівок і на митниці .



Він нагадав, що після продовження пільгового періоду зросли ціни на послуги брокерів. За його словами, цю і багато інших проблем у секторі можна вирішити завдяки повному переходу на систему автоматизації.



Тут потрібно переводити усе на систему автоматизації і прописувати законодавство так, аби у людей була реальна можливість придбати нормальні машини за нормальну вартість, – пояснив політик.



Водночас Разумков додав, що будь-які зрушення із "євробляхами" та доступним розмитненням будуть можливі після обрання нового складу Верховної Ради.



Голова партії "Слуга народу" також зазначив, що не готовий назвати позицію президента України Володимира Зеленського. Однак глава держави врахує інтереси усіх учасників процесу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соратник, голова партії «Слуга народу»розповів, що думає про автомобілі на єврономерах.Зокрема, під час візиту в Житомир він зазначив, що в українців повинна бути можливість купити автомобілі за адекватну ціну. Для цього потрібні нові законопроекти, однак процес розпочнеться вже після виборів, - пише Канал24 Також Разумков заявив, що проблеми існують всюди – з євробляхами, з розмитненням автівок і на митниці .Він нагадав, що після продовження пільгового періоду зросли ціни на послуги брокерів. За його словами, цю і багато інших проблем у секторі можна вирішити завдяки повному переходу на систему автоматизації.Тут потрібно переводити усе на систему автоматизації і прописувати законодавство так, аби у людей була реальна можливість придбати нормальні машини за нормальну вартість, – пояснив політик.Водночас Разумков додав, що будь-які зрушення із "євробляхами" та доступним розмитненням будуть можливі після обрання нового складу Верховної Ради.Голова партії "Слуга народу" також зазначив, що не готовий назвати позицію президента України Володимира Зеленського. Однак глава держави врахує інтереси усіх учасників процесу.

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