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Волинянин В'ячеслав Шевчук за свої кошти лікував нігерійського футболіста

Волинянин В'ячеслав Шевчук за свої кошти лікував нігерійського футболіста
Колишній головний тренер "Олімпіка", уродженець Луцька В'ячеслав Шевчук розповів, як він свого часу допоміг екс-півзахисникові донецького клубу Давіду Еногелі.

Про це повідомляє UA Football.

Колишній оборонець «Шахтаря» і екс-тренер «Олімпіка» в інтерв’ю розповів, що старався цікавитися життям кожного гравця і допомагати вирішувати їхні проблеми.

«Чемпіон світу серед юнаків Девід Еногела приїхав до нас з Нігерії. Зовсім дитина, ми називали його "наш син", дарували одяг, я йому бутси приносив. У якийсь момент Еногела почав серйозно додавати і отримав складну травму», - пригадує Шевчук.

«Я цікавився у наших медиків термінами його відновлення. Виявилося - хлопцеві необхідна операція. Коліно у гравця набрякло, потрібно було викачувати кров. Сім'я Давіду допомогти не могла, у нього дев'ять братів. Я подзвонив в лікарню і прийняв рішення взяти витрати на себе: не могли ж ми викинути дитину на вулицю інвалідом. Зараз контракт розірвали, але він відновлюється. Сподіваюся, все у
нього буде добре», - додає волинянин.

Нагадаємо, що Еногела перейшов в "Олімпік" у вересні 2018 року, але так і не зіграв за донеччан жодного матчу.

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Теги: В`ячеслав Шевчук, футбол, спорт, Олімпік
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