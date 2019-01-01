Волинянин В'ячеслав Шевчук за свої кошти лікував нігерійського футболіста

В'ячеслав Шевчук розповів, як він свого часу допоміг екс-півзахисникові донецького клубу Давіду Еногелі.



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Колишній оборонець «Шахтаря» і екс-тренер «Олімпіка» в інтерв’ю розповів, що старався цікавитися життям кожного гравця і допомагати вирішувати їхні проблеми.



«Чемпіон світу серед юнаків Девід Еногела приїхав до нас з Нігерії. Зовсім дитина, ми називали його "наш син", дарували одяг, я йому бутси приносив. У якийсь момент Еногела почав серйозно додавати і отримав складну травму», - пригадує Шевчук.



«Я цікавився у наших медиків термінами його відновлення. Виявилося - хлопцеві необхідна операція. Коліно у гравця набрякло, потрібно було викачувати кров. Сім'я Давіду допомогти не могла, у нього дев'ять братів. Я подзвонив в лікарню і прийняв рішення взяти витрати на себе: не могли ж ми викинути дитину на вулицю інвалідом. Зараз контракт розірвали, але він відновлюється. Сподіваюся, все у

нього буде добре», - додає волинянин.



Нагадаємо, що Еногела перейшов в "Олімпік" у вересні 2018 року, але так і не зіграв за донеччан жодного матчу.



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