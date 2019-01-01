Волинянин В'ячеслав Шевчук за свої кошти лікував нігерійського футболіста
Сьогодні, 03:51
Колишній головний тренер "Олімпіка", уродженець Луцька В'ячеслав Шевчук розповів, як він свого часу допоміг екс-півзахисникові донецького клубу Давіду Еногелі.
Про це повідомляє UA Football.
Колишній оборонець «Шахтаря» і екс-тренер «Олімпіка» в інтерв’ю розповів, що старався цікавитися життям кожного гравця і допомагати вирішувати їхні проблеми.
«Чемпіон світу серед юнаків Девід Еногела приїхав до нас з Нігерії. Зовсім дитина, ми називали його "наш син", дарували одяг, я йому бутси приносив. У якийсь момент Еногела почав серйозно додавати і отримав складну травму», - пригадує Шевчук.
«Я цікавився у наших медиків термінами його відновлення. Виявилося - хлопцеві необхідна операція. Коліно у гравця набрякло, потрібно було викачувати кров. Сім'я Давіду допомогти не могла, у нього дев'ять братів. Я подзвонив в лікарню і прийняв рішення взяти витрати на себе: не могли ж ми викинути дитину на вулицю інвалідом. Зараз контракт розірвали, але він відновлюється. Сподіваюся, все у
нього буде добре», - додає волинянин.
Нагадаємо, що Еногела перейшов в "Олімпік" у вересні 2018 року, але так і не зіграв за донеччан жодного матчу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє UA Football.
Колишній оборонець «Шахтаря» і екс-тренер «Олімпіка» в інтерв’ю розповів, що старався цікавитися життям кожного гравця і допомагати вирішувати їхні проблеми.
«Чемпіон світу серед юнаків Девід Еногела приїхав до нас з Нігерії. Зовсім дитина, ми називали його "наш син", дарували одяг, я йому бутси приносив. У якийсь момент Еногела почав серйозно додавати і отримав складну травму», - пригадує Шевчук.
«Я цікавився у наших медиків термінами його відновлення. Виявилося - хлопцеві необхідна операція. Коліно у гравця набрякло, потрібно було викачувати кров. Сім'я Давіду допомогти не могла, у нього дев'ять братів. Я подзвонив в лікарню і прийняв рішення взяти витрати на себе: не могли ж ми викинути дитину на вулицю інвалідом. Зараз контракт розірвали, але він відновлюється. Сподіваюся, все у
нього буде добре», - додає волинянин.
Нагадаємо, що Еногела перейшов в "Олімпік" у вересні 2018 року, але так і не зіграв за донеччан жодного матчу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Telegram – оновлення
Сьогодні, 04:57
Волинянин В'ячеслав Шевчук за свої кошти лікував нігерійського футболіста
Сьогодні, 03:51
Що у Зеленського думають про «євробляхи»? ВІДЕО
Сьогодні, 02:49
Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО
Сьогодні, 00:37
25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00