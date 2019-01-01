Закривають легендарний дитячий журнал «Барвінок»
Сьогодні, 07:02
Український дитячий журнал "Барвінок" припиняє свою роботу. Про рішенні редакція повідомила у новому номері.
Основною причиною є низьке зацікавлення дітей до друкованих видань, - повідомляє «Газета ua».
"Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності. Наш кораблик уже пришвартовується, ми сходимо на берег, де на нас чекають рукописи ще незакінчених книг, підручників, волонтерська робота. Тож ще зустрінемося. Тому не прощаємося, а кажемо: "До побачення", - повідомили у журналі "Барвінок".
Журнал заснували у січні 1928-го у Харкові під назвою "Жовтеня". Після перерви через війну його знову випускали у квітні-травні 1945-го у Києві під назвою "Барвінок". До 1990-го був єдиним українським періодичним виданням для молодших школярів.
"Барвінок" єдиний з усієї періодики, що масовими тиражами представляв Україну на всій території колишнього СРСР і за його межами. Загальний наклад за понад 86 років перевищив 315 млн примірників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Основною причиною є низьке зацікавлення дітей до друкованих видань, - повідомляє «Газета ua».
"Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності. Наш кораблик уже пришвартовується, ми сходимо на берег, де на нас чекають рукописи ще незакінчених книг, підручників, волонтерська робота. Тож ще зустрінемося. Тому не прощаємося, а кажемо: "До побачення", - повідомили у журналі "Барвінок".
Журнал заснували у січні 1928-го у Харкові під назвою "Жовтеня". Після перерви через війну його знову випускали у квітні-травні 1945-го у Києві під назвою "Барвінок". До 1990-го був єдиним українським періодичним виданням для молодших школярів.
"Барвінок" єдиний з усієї періодики, що масовими тиражами представляв Україну на всій території колишнього СРСР і за його межами. Загальний наклад за понад 86 років перевищив 315 млн примірників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Хм... А чего я, наприклад, дізнався про нього аж коли він закрився? А тому, що про журнал написали в тому ж таки інтернеті, із-за якого "Барвінок" і припинив свою діяльність. Що заважало редакції трішки розрекламувати себе, а не тільки говорити про смисли і реальність?
Останні новини
Закривають легендарний дитячий журнал «Барвінок»
Сьогодні, 07:02
У Telegram – оновлення
Сьогодні, 04:57
Що у Зеленського думають про «євробляхи»? ВІДЕО
Сьогодні, 02:49