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Закривають легендарний дитячий журнал «Барвінок»

Закривають легендарний дитячий журнал «Барвінок»
Український дитячий журнал "Барвінок" припиняє свою роботу. Про рішенні редакція повідомила у новому номері.

Основною причиною є низьке зацікавлення дітей до друкованих видань, - повідомляє «Газета ua».

"Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності. Наш кораблик уже пришвартовується, ми сходимо на берег, де на нас чекають рукописи ще незакінчених книг, підручників, волонтерська робота. Тож ще зустрінемося. Тому не прощаємося, а кажемо: "До побачення", - повідомили у журналі "Барвінок".

Журнал заснували у січні 1928-го у Харкові під назвою "Жовтеня". Після перерви через війну його знову випускали у квітні-травні 1945-го у Києві під назвою "Барвінок". До 1990-го був єдиним українським періодичним виданням для молодших школярів.

"Барвінок" єдиний з усієї періодики, що масовими тиражами представляв Україну на всій території колишнього СРСР і за його межами. Загальний наклад за понад 86 років перевищив 315 млн примірників.

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Теги: Барвінок, закриття
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Коментарі 1
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Хм... А чего я, наприклад, дізнався про нього аж коли він закрився? А тому, що про журнал написали в тому ж таки інтернеті, із-за якого "Барвінок" і припинив свою діяльність. Що заважало редакції трішки розрекламувати себе, а не тільки говорити про смисли і реальність?
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