Український підрозділ отримає сертифікат сил швидкого реагування НАТО





Про це заявили в прес-службі Сил спеціальних операцій Збройних сил України, - повідомляє



Раніше «Український мілітарний портал» повідомив з посиланням на власні джерела про те, що 140-й центр ССО, який проходив відповідні іспити в Литві, вже отримав сертифікат і може залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.



У прес-службі українських ССО зазначили, що «інсайдерська інформація була передчасною».



«На даний час підрозділ проходить оцінку, самого сертифіката ще немає, він буде найближчим часом, адже вже є позитивний відгук оцінщика зі США — доповідь про це вже надійшла», — розповіли в прес-службі.



На запитання, чи є отримання сертифіката лише питанням часу, речник відповів: «Так».



Український підрозділ стане першим з країн не членів НАТО, що

матиме сертифікат Сил швидкого реагування НАТО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один з українських підрозділів вперше отримає сертифікат як сили швидкого реагування Північноатлантичного Альянсу.Про це заявили в прес-службі Сил спеціальних операцій Збройних сил України, - повідомляє «Громадське» Раніше «Український мілітарний портал» повідомив з посиланням на власні джерела про те, що 140-й центр ССО, який проходив відповідні іспити в Литві, вже отримав сертифікат і може залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.У прес-службі українських ССО зазначили, що «інсайдерська інформація була передчасною».«На даний час підрозділ проходить оцінку, самого сертифіката ще немає, він буде найближчим часом, адже вже є позитивний відгук оцінщика зі США — доповідь про це вже надійшла», — розповіли в прес-службі.На запитання, чи є отримання сертифіката лише питанням часу, речник відповів: «Так».Український підрозділ стане першим з країн не членів НАТО, щоматиме сертифікат Сил швидкого реагування НАТО.

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