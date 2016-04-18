Український підрозділ отримає сертифікат сил швидкого реагування НАТО
Сьогодні, 06:00
Один з українських підрозділів вперше отримає сертифікат як сили швидкого реагування Північноатлантичного Альянсу.
Про це заявили в прес-службі Сил спеціальних операцій Збройних сил України, - повідомляє «Громадське».
Раніше «Український мілітарний портал» повідомив з посиланням на власні джерела про те, що 140-й центр ССО, який проходив відповідні іспити в Литві, вже отримав сертифікат і може залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.
У прес-службі українських ССО зазначили, що «інсайдерська інформація була передчасною».
«На даний час підрозділ проходить оцінку, самого сертифіката ще немає, він буде найближчим часом, адже вже є позитивний відгук оцінщика зі США — доповідь про це вже надійшла», — розповіли в прес-службі.
На запитання, чи є отримання сертифіката лише питанням часу, речник відповів: «Так».
Український підрозділ стане першим з країн не членів НАТО, що
матиме сертифікат Сил швидкого реагування НАТО.
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Про це заявили в прес-службі Сил спеціальних операцій Збройних сил України, - повідомляє «Громадське».
Раніше «Український мілітарний портал» повідомив з посиланням на власні джерела про те, що 140-й центр ССО, який проходив відповідні іспити в Литві, вже отримав сертифікат і може залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.
У прес-службі українських ССО зазначили, що «інсайдерська інформація була передчасною».
«На даний час підрозділ проходить оцінку, самого сертифіката ще немає, він буде найближчим часом, адже вже є позитивний відгук оцінщика зі США — доповідь про це вже надійшла», — розповіли в прес-службі.
На запитання, чи є отримання сертифіката лише питанням часу, речник відповів: «Так».
Український підрозділ стане першим з країн не членів НАТО, що
матиме сертифікат Сил швидкого реагування НАТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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