вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Український підрозділ отримає сертифікат сил швидкого реагування НАТО

Український підрозділ отримає сертифікат сил швидкого реагування НАТО
Один з українських підрозділів вперше отримає сертифікат як сили швидкого реагування Північноатлантичного Альянсу.

Про це заявили в прес-службі Сил спеціальних операцій Збройних сил України, - повідомляє «Громадське».

Раніше «Український мілітарний портал» повідомив з посиланням на власні джерела про те, що 140-й центр ССО, який проходив відповідні іспити в Литві, вже отримав сертифікат і може залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.

У прес-службі українських ССО зазначили, що «інсайдерська інформація була передчасною».

«На даний час підрозділ проходить оцінку, самого сертифіката ще немає, він буде найближчим часом, адже вже є позитивний відгук оцінщика зі США — доповідь про це вже надійшла», — розповіли в прес-службі.

На запитання, чи є отримання сертифіката лише питанням часу, речник відповів: «Так».

Український підрозділ стане першим з країн не членів НАТО, що
матиме сертифікат Сил швидкого реагування НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: НАТО, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Український підрозділ отримає сертифікат сил швидкого реагування НАТО
Сьогодні, 06:00
У Telegram – оновлення
Сьогодні, 04:57
Волинянин В'ячеслав Шевчук за свої кошти лікував нігерійського футболіста
Сьогодні, 03:51
Що у Зеленського думають про «євробляхи»? ВІДЕО
Сьогодні, 02:49
Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО
Сьогодні, 00:37
Схожі новини
У Києві відкрили школу сержантів за стандартами НАТО. ВІДЕО У Києві відкрили школу сержантів за стандартами НАТО. ВІДЕО
18 квітень, 2016, 06:36
Віце-прем'єр-міністерка зустрілася з військовими на Волині. ФОТО Віце-прем'єр-міністерка зустрілася з військовими на Волині. ФОТО
21 червень, 19:40
Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО
03 червень, 12:07
Як у Луцьку нацгвардійців вітали з ювілеєм. ФОТО Як у Луцьку нацгвардійців вітали з ювілеєм. ФОТО
01 червень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Український підрозділ отримає сертифікат сил швидкого реагування НАТО
Сьогодні, 06:00
 0
У Telegram – оновлення
Сьогодні, 04:57
 0
Волинянин В'ячеслав Шевчук за свої кошти лікував нігерійського футболіста
Сьогодні, 03:51
 0
Що у Зеленського думають про «євробляхи»? ВІДЕО
Сьогодні, 02:49
 0
Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО
Сьогодні, 00:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿