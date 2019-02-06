Відновили ремонтні роботи на трасі Київ-Ковель-Ягодин. ФОТО





Про це повідомили у



Розпорядженням КМУ від 06.02.2019 р. № 130-р передбачено фінансування цього об’єкта реконструкції у розмірі 80 млн. грн. Роботи виконуються на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядним підприємством ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50", яке стало переможцем по результатах проведених публічних закупівель.



Зазначимо, що роботи з реконструкції цієї ділянки автодороги були розпочаті ще у 2011 році в рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012. Тоді її було розширено до чотирьох смуг руху (по дві у кожному напрямку). По лівій смузі вдалось укласти нижній та середній шар асфальтобетону, по правій ці роботи не були завершені через нестачу фінансування. Оскільки автодорога М-07 є найкоротшим шляхом від Києва до кордону з Польщею, до Євро-2012 ліву смугу було відкрито для руху транспорту. Із 2012 року кошти на завершення реконструкції цього об’єкта не виділялись, тож права смуга довгий час залишається закритою для проїзду, що завдає незручностей користувачам доріг, які змушені маневрувати то з лівої на праву частину дороги, то навпаки.



Та цьогоріч маємо завершити всі роботи з реконструкції обох проїздів цієї ділянки дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), та ввести в експлуатацію 4,1 км дороги.



На сьогодні роботи виконуються на правому проїзді дороги поблизу повороту на село Підгородне і рухаються в сторону Ягодина. Там підрядник укладає 8-сантиметровий середній шар дорожнього одягу з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші.



Рух транспорту наразі так і здійснюється лівим проїздом. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після багаторічної перерви відновлено роботи з реконструкції автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці, яка проходить повз населені пункти Хворостів, Підгородне та Машів, що на Любомльщині (км 478+000 – км 482+100).Про це повідомили у прес-службі САД у Волинській області.Розпорядженням КМУ від 06.02.2019 р. № 130-р передбачено фінансування цього об’єкта реконструкції у розмірі 80 млн. грн. Роботи виконуються на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядним підприємством ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50", яке стало переможцем по результатах проведених публічних закупівель.Зазначимо, що роботи з реконструкції цієї ділянки автодороги були розпочаті ще у 2011 році в рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012. Тоді її було розширено до чотирьох смуг руху (по дві у кожному напрямку). По лівій смузі вдалось укласти нижній та середній шар асфальтобетону, по правій ці роботи не були завершені через нестачу фінансування. Оскільки автодорога М-07 є найкоротшим шляхом від Києва до кордону з Польщею, до Євро-2012 ліву смугу було відкрито для руху транспорту. Із 2012 року кошти на завершення реконструкції цього об’єкта не виділялись, тож права смуга довгий час залишається закритою для проїзду, що завдає незручностей користувачам доріг, які змушені маневрувати то з лівої на праву частину дороги, то навпаки.Та цьогоріч маємо завершити всі роботи з реконструкції обох проїздів цієї ділянки дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), та ввести в експлуатацію 4,1 км дороги.На сьогодні роботи виконуються на правому проїзді дороги поблизу повороту на село Підгородне і рухаються в сторону Ягодина. Там підрядник укладає 8-сантиметровий середній шар дорожнього одягу з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші.Рух транспорту наразі так і здійснюється лівим проїздом. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт.

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