Курс валют у Луцьку на 25 червня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.007, а продаж - 26.354.
Євро при купівлі становить - 29.404, продажу - 29.983.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.421.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.664, продаж - 7.107.
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Євро при купівлі становить - 29.404, продажу - 29.983.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.421.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.664, продаж - 7.107.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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