Нестерпний сморід: «гарячу лінію» Луцькради обривають дзвінками

За останні два тижні значно збільшилася кількість звернень щодо неприємного запаху в повітрі.Про це йшлося сьогодні, 25 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Так, з 10 до 23 червня на гарячу лінію міської ради «15–80» надійшло 117 повідомлень. Ці звернення передали у відділ екології.Начальник відділу екології міськрадирозповіла, що сморід посилився, як тільки стало тепло. Так, щодня на лінію «15–80» надходить від 2-3 до 44 звернень щодо смороду, як от 21 червня.За словами Оксани Тарабанюк, на відміну від попередніх років, сморід зараз поширюється лише у конкретному районі. Це вулиці Львівська, Баранова, Станіславського, Гнідавська, садівничий масив «Світанок», Степова, Трутовського, Миру, Путінцева, Озерецька, Дружби Народів, Шота Руставелі та досягає вулиць Володимирської та Ковельської, тобто лише у південно-західному районі міста.З’ясували, що джерелом неприємного запаху є поля фільтрації ПАТ «Гнідавський цукровий завод», які не є міським об’єктом. Це приватна територія підприємства, яке відповідно до технічного регламенту зобов’язане забезпечити його періодичне очищення від дефекату.Луцькрада обіцяє ініціювати проведення позапланових перевірок Держекоінспекцією та Держпродспоживслужби з приводу дотримання законодавства ПАТ «Гнідавський цукровий завод» та ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія».