25 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна виносити сміття з будинку
Сьогодні, 09:12
25 червня в народному календарі відзначають день Петра Афонського та Онуфрія Великого. Інші назви свята: «Петро», «Петро рибалка», «Петро капусник», «Онуфрій Передерник», «Поворот». 25 червня завершується літнє сонцестояння.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Ганна, Арсеній, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 25 червня
– До ночі з’явилося багато роси і туман – в найближчі дні встановиться гарна погода.
– Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.
– Ластівки і стрижі високо літають – до сонця, низько – до дощу.
– Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.
– Сон з 24 на 25 травня виповниться протягом тижня. Навіть, якщо вам приснилося щось страшне, не хвилюйтеся – нічого поганого не станеться. Сновидіння, побачене вдень 25 травня, здійсниться через дев’ять днів. Особливо велика ймовірність виконання для іменинників дня.
Що можна робити 25 червня
1. Рекомендується тримати душу в смиренності та молитися.
Що не можна робити 25 червня
1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Ганна, Арсеній, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 25 червня
– До ночі з’явилося багато роси і туман – в найближчі дні встановиться гарна погода.
– Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.
– Ластівки і стрижі високо літають – до сонця, низько – до дощу.
– Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.
– Сон з 24 на 25 травня виповниться протягом тижня. Навіть, якщо вам приснилося щось страшне, не хвилюйтеся – нічого поганого не станеться. Сновидіння, побачене вдень 25 травня, здійсниться через дев’ять днів. Особливо велика ймовірність виконання для іменинників дня.
Що можна робити 25 червня
1. Рекомендується тримати душу в смиренності та молитися.
Що не можна робити 25 червня
1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські медики надали допомогу людині, яка впала з висоти
Сьогодні, 09:23
25 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна виносити сміття з будинку
Сьогодні, 09:12
Нестерпний сморід: «гарячу лінію» Луцькради обривають дзвінками
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 25 червня
Сьогодні, 09:00