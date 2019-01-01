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У місті на Волині зловили «на гарячому» грабіжника квартири. ФОТО. ВІДЕО

У місті на Волині зловили «на гарячому» грабіжника квартири. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі затримали грабіжника, який проник в чужу квартиру.

Учора вдень, 24 червня, патрульним надійшло повідомлення, що по вулиці Володимирській, у квартирі, виламані двері, - пише патрульна поліція Волині.

Заявник-власник пробував потрапити всередину, однак не зміг цього зробити та повідомив поліцію, оскільки чув, що там хтось перебуває.

Оглянувши прилеглу територію, поліцейські встановили, що невідома особа спустилась по балконних секторах на поверх нижче та проникла в іншу чужу оселю. Двері в цю квартиру патрульні швидко заблокували та викликали слідчо-оперативну групу.

У результаті поліцейські затримали 41-річного ковельчанина, при якому виявили відмички, грошові кошти у значній сумі, кредитні картки, гаманці та інші підозрілі предмети.

Далі на місці працювали слідчі.
У місті на Волині зловили «на гарячому» грабіжника квартири. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині зловили «на гарячому» грабіжника квартири. ФОТО. ВІДЕО




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Теги: грабіжник, Ковель
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