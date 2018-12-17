У Луцьку посеред проїжджої частини дороги – величезна яма





Про це написав на платформі "Відкрите місто" користувач Микола Іванюк.



"Після затяжних дощів навпроти магазину Аміко-кераміка та Дім метизів (вул. Олеся Гончара, 3) утворилась велика яма біля каналізаційного люка", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Олеся Гончара посеред дороги утворилась велика яма біля каналізаційного люка.Про це написав на платформі "Відкрите місто" користувач"Після затяжних дощів навпроти магазину Аміко-кераміка та Дім метизів (вул. Олеся Гончара, 3) утворилась велика яма біля каналізаційного люка", - йдеться у повідомлені.

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