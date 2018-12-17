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У Луцьку посеред проїжджої частини дороги – величезна яма

У Луцьку посеред проїжджої частини дороги – величезна яма
У Луцьку на вулиці Олеся Гончара посеред дороги утворилась велика яма біля каналізаційного люка.

Про це написав на платформі "Відкрите місто" користувач Микола Іванюк.

"Після затяжних дощів навпроти магазину Аміко-кераміка та Дім метизів (вул. Олеся Гончара, 3) утворилась велика яма біля каналізаційного люка", - йдеться у повідомлені.

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Теги: яма, скарги, Луцьк
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