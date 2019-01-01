У Києві невідомі підпалили декілька маршруток





Про це журналісту Діана Шутько.



"По вулиці Героїв Дніпра п’ятеро невідомих з закритими обличчями підбігли до автобусів, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород, кинули пляшки з запальною сумішшю і димові шашки. Водії маршруток одразу почали тушити вогонь власними силами"¸ - зазначила Шутько.



Таким чином, маршруткам завдано незначних пошкоджень, вогнем також було пошкоджено легковий автомобіль Audi, який знаходився припаркований поруч з маршрутками.



Постраждалих, за даними поліції, немає. Зловмисники зникли з місця події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Оболонському районі міста Києва п’ятеро невідомих підпалили декілька маршруток.Про це журналісту УНН повідомила речниця Оболонського управління поліції"По вулиці Героїв Дніпра п’ятеро невідомих з закритими обличчями підбігли до автобусів, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород, кинули пляшки з запальною сумішшю і димові шашки. Водії маршруток одразу почали тушити вогонь власними силами"¸ - зазначила Шутько.Таким чином, маршруткам завдано незначних пошкоджень, вогнем також було пошкоджено легковий автомобіль Audi, який знаходився припаркований поруч з маршрутками.Постраждалих, за даними поліції, немає. Зловмисники зникли з місця події.

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