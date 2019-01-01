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У Києві невідомі підпалили декілька маршруток

У Києві невідомі підпалили декілька маршруток
В Оболонському районі міста Києва п’ятеро невідомих підпалили декілька маршруток.

Про це журналісту УНН повідомила речниця Оболонського управління поліції Діана Шутько.

"По вулиці Героїв Дніпра п’ятеро невідомих з закритими обличчями підбігли до автобусів, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород, кинули пляшки з запальною сумішшю і димові шашки. Водії маршруток одразу почали тушити вогонь власними силами"¸ - зазначила Шутько.

Таким чином, маршруткам завдано незначних пошкоджень, вогнем також було пошкоджено легковий автомобіль Audi, який знаходився припаркований поруч з маршрутками.

Постраждалих, за даними поліції, немає. Зловмисники зникли з місця події.

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Теги: підпал
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