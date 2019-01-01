Волинська єпархія ПЦУ змінила прес-секретаря
Сьогодні, 10:13
У Волинській єпархії ПЦУ – новий прес-секретар.
Про це повідомили на Facebook-сторінці єпархії.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл звільнив архімандрита Константина (Марченка) з посади прес-секретаря єпархії.
Архієрей висловлює подяку о. Константину за майже трирічне інформаційне служіння. Тепер ці обов’язки знову виконуватиме протоієрей Віталій Собко, голова єпархіального інформаційно-видавничого центру, клірик кафедрального собору Святої Трійці.
Довідково:
Прес-служба – один із відділів інформаційно-видавничого центру, підрозділу Управління єпархії. Крім неї, у складі центру – інформаційна служба, газета «Волинські єпархіальні відомості», сайт pravoslaviavolyni.org.ua, телестудія «Собор», радіостудія «Благо» та видавничий відділ і книгарня-бібліотека «Ключі».
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Про це повідомили на Facebook-сторінці єпархії.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл звільнив архімандрита Константина (Марченка) з посади прес-секретаря єпархії.
Архієрей висловлює подяку о. Константину за майже трирічне інформаційне служіння. Тепер ці обов’язки знову виконуватиме протоієрей Віталій Собко, голова єпархіального інформаційно-видавничого центру, клірик кафедрального собору Святої Трійці.
Довідково:
Прес-служба – один із відділів інформаційно-видавничого центру, підрозділу Управління єпархії. Крім неї, у складі центру – інформаційна служба, газета «Волинські єпархіальні відомості», сайт pravoslaviavolyni.org.ua, телестудія «Собор», радіостудія «Благо» та видавничий відділ і книгарня-бібліотека «Ключі».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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