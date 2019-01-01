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Волинська єпархія ПЦУ змінила прес-секретаря

Волинська єпархія ПЦУ змінила прес-секретаря
У Волинській єпархії ПЦУ – новий прес-секретар.

Про це повідомили на Facebook-сторінці єпархії.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл звільнив архімандрита Константина (Марченка) з посади прес-секретаря єпархії.

Архієрей висловлює подяку о. Константину за майже трирічне інформаційне служіння. Тепер ці обов’язки знову виконуватиме протоієрей Віталій Собко, голова єпархіального інформаційно-видавничого центру, клірик кафедрального собору Святої Трійці.

Довідково:

Прес-служба – один із відділів інформаційно-видавничого центру, підрозділу Управління єпархії. Крім неї, у складі центру – інформаційна служба, газета «Волинські єпархіальні відомості», сайт pravoslaviavolyni.org.ua, телестудія «Собор», радіостудія «Благо» та видавничий відділ і книгарня-бібліотека «Ключі».

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Теги: прес-секретар, Волинь, ПЦУ, Собко, Марченко
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