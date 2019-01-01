Волинська єпархія ПЦУ змінила прес-секретаря





Про це повідомили на Facebook-сторінці єпархії.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл звільнив архімандрита Константина (Марченка) з посади прес-секретаря єпархії.



Архієрей висловлює подяку о. Константину за майже трирічне інформаційне служіння. Тепер ці обов’язки знову виконуватиме протоієрей Віталій Собко, голова єпархіального інформаційно-видавничого центру, клірик кафедрального собору Святої Трійці.



Довідково:



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