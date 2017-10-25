На волинській трасі планують встановити ще одні ваги для вантажівок





Про це стало відомо під час щотижневого брифінгу міського голови Петра Саганюка з місцевими медійниками, - пише



Очільник міста нарікав, що дуже багато великовагового транспорту рухається вулицями міста, в тому числі і тими, які не так давно ремонтували.



Встановлення такої ваги дасть можливість контролювати потік великовагового транспорту через Володимирщину.



До речі, рух багатотонажних автівок зі сторони Луцька контролює вага втсановлена на території Війницької ОТГ.



Окрім того, на нараді та на брифінгу очільник міста озвучив інформацію, що вже в цьому році розпочнуть ремонувати дорогу Устилуг – Володимир-Волинський.



На ремонт дороги планують витратити більше 3 мільйонів гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік села Суходоли, на дорозі Володимир–Нововолинськ, планують встановити вагу для перевірки великовагового транспорту.Про це стало відомо під час щотижневого брифінгу міського голови Петра Саганюка з місцевими медійниками, - пише Район. Володимир-Волинський. Очільник міста нарікав, що дуже багато великовагового транспорту рухається вулицями міста, в тому числі і тими, які не так давно ремонтували.Встановлення такої ваги дасть можливість контролювати потік великовагового транспорту через Володимирщину.До речі, рух багатотонажних автівок зі сторони Луцька контролює вага втсановлена на території Війницької ОТГ.Окрім того, на нараді та на брифінгу очільник міста озвучив інформацію, що вже в цьому році розпочнуть ремонувати дорогу Устилуг – Володимир-Волинський.На ремонт дороги планують витратити більше 3 мільйонів гривень.

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