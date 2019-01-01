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У Луцьку переглянуть рішення щодо скасованих зупинок

У Луцьку переглянуть рішення щодо скасованих зупинок
У травні в Луцьку рішенням виконкому ліквідували понад 80 зупинок громадського транспорту. Утім, скасування деяких викликало неабияке обурення серед лучан. Тож скарги проаналізують й, можливо, деякі зупинки повернуть.

Про це йшлося сьогодні, 25 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт зауважив, що у 2006-2007 роках маршрутки в Луцьку узагалі зупинялися «хто де хотів». Тож, аби навести з цим лад, облаштували зупинки у визначених місцях.

Тепер же зрозуміли, що розташування деяких зупинок є недоцільним, оскільки відстань між зупинками у деяких місцях складала 100-150 метрів.

«Вирішили упорядкувати там, де зупинки були необладнані, де немає відповідних карманів заїзду», – сказав Пустовіт.

Але, оскільки лучани продовжують нарікати, він дав доручення начальнику управління транспорту та зв’язку Володимиру Степанову проаналізувати скарги.

«Можливо, є зупинки, які затребувані людьми, які потрібні саме у тому місці, де були. Подивіться ще раз. Те, що ми прийняли рішення, не означає, що воно є остаточним. Вивчіть ще раз всі скарги, комісійно проаналізуйте, виїдьте, зустріньтеся з людьми і тоді дасте на виконком свої пропозиції», – звернувся Пустовіт до Степанова.

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Теги: зупинка, Луцьк
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