У Луцьку переглянуть рішення щодо скасованих зупинок

У травні в Луцьку. Утім, скасування деяких викликало неабияке обурення серед лучан. Тож скарги проаналізують й, можливо, деякі зупинки повернуть.Про це йшлося сьогодні, 25 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Виконувач повноважень Луцького міського головизауважив, що у 2006-2007 роках маршрутки в Луцьку узагалі зупинялися «хто де хотів». Тож, аби навести з цим лад, облаштували зупинки у визначених місцях.Тепер же зрозуміли, що розташування деяких зупинок є недоцільним, оскільки відстань між зупинками у деяких місцях складала 100-150 метрів.«Вирішили упорядкувати там, де зупинки були необладнані, де немає відповідних карманів заїзду», – сказав Пустовіт.Але, оскільки лучани продовжують нарікати, він дав доручення начальнику управління транспорту та зв’язкупроаналізувати скарги.«Можливо, є зупинки, які затребувані людьми, які потрібні саме у тому місці, де були. Подивіться ще раз. Те, що ми прийняли рішення, не означає, що воно є остаточним. Вивчіть ще раз всі скарги, комісійно проаналізуйте, виїдьте, зустріньтеся з людьми і тоді дасте на виконком свої пропозиції», – звернувся Пустовіт до Степанова.