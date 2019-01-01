Повідомили, який із луцьких медзакладів отримав найбільше благодійних внесків

Найбільше коштів із благодійних внесків та соціальної допомоги для Луцьких закладів надійшло до міської клінічної лікарні, пологового будинку, трохи менше до центру первинної допомоги. Загальна сума, яку отримали заклади у грошовій формі склали більше мільйона, у натуральній – більше 9-ти мільйонів.Про це під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту сьогодні, 26 червня, повідомив начальник управління охорони здоров’яМикола Якимчук зазначив, що окрім цих закладів, звісно, були й інші, куди надходять кошти допомоги. Це і волонтерські організації, амбулаторії та інші заклади медичного характеру.«Не секрет, що за рахунок бюджетних коштів заклади не можуть забезпечити себе у повній мірі лікарськими засобами, медичною апаратурою, предметами догляду, «твердим та м’яким» інвентарем, який є у переліку необхідних», – пояснив Якимчук необхідність існування обов’язкових благодійних внесків для луцьких медичних закладів.Повідомили також, що, відповідно до доручення, на сайтах закладів наводиться інформація для ознайомлення громадян щодо надходження допомоги, із якою громадяни мають право та можливість ознайомитися.«Після запровадження формування на сайтах та дошках оголошення зауважень від громадян не було», – констатував начальник управління охорони здоров’я.Член комісії та депутатка Луцької міської радизазначила, що було б добре, якби усі ці благодійні внески громадяни вносили через термінали, як це і повинно бути.«Хочу закликати вас до того, аби ми перейняли ту практику, яку застосовує обласна лікарня, у всіх інших медичних установах Луцька», – зазначила Вусенко.