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На Рівненщині вночі спалили Mercedes депутату

На Рівненщині вночі спалили Mercedes депутату
У місті Дубно на стоянці поблизу багатоквартирного будинку горів автомобіль Mercedes-Benz S 300.

Інцидент трапився 25 червня о 02:44, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Вогонь пошкодив моторний відсік, передній бампер, праве крило та фара, лакофарбове покриття капота легкового автомобіля «Mercedes-Benz S 300», а також пошкодив поряд стоячий легковий автомобіль Mercedes-Benz VITO, 2002 року випуску.

Причина та збитки від пожежі встановлюються.

За попередньою інформацією, яку РВ отримала з поліції, це був підпал.

Перший автомобіль належить депутату міськради Юрію Момотюку, голові фракції політичної партії “Українське об'єднання патріотів - УКРОП”, а другий - приватному підприємцю Володимиру Черкаському.

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Теги: авто, підпал
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