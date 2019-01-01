На Рівненщині вночі спалили Mercedes депутату





Інцидент трапився 25 червня о 02:44, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.



Вогонь пошкодив моторний відсік, передній бампер, праве крило та фара, лакофарбове покриття капота легкового автомобіля «Mercedes-Benz S 300», а також пошкодив поряд стоячий легковий автомобіль Mercedes-Benz VITO, 2002 року випуску.



Причина та збитки від пожежі встановлюються.



За попередньою інформацією, яку РВ отримала з поліції, це був підпал.



Перший автомобіль належить депутату міськради Юрію Момотюку, голові фракції політичної партії “Українське об'єднання патріотів - УКРОП”, а другий - приватному підприємцю Володимиру Черкаському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Дубно на стоянці поблизу багатоквартирного будинку горів автомобіль Mercedes-Benz S 300.Інцидент трапився 25 червня о 02:44, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.Вогонь пошкодив моторний відсік, передній бампер, праве крило та фара, лакофарбове покриття капота легкового автомобіля «Mercedes-Benz S 300», а також пошкодив поряд стоячий легковий автомобіль Mercedes-Benz VITO, 2002 року випуску.Причина та збитки від пожежі встановлюються.За попередньою інформацією, яку РВ отримала з поліції, це був підпал.Перший автомобіль належить депутату міськради, голові фракції політичної партії “Українське об'єднання патріотів - УКРОП”, а другий - приватному підприємцю

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