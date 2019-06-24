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Нардеп Ігор Лапін приймав громадян: з якими проблемами звертаються лучани

Нардеп Ігор Лапін приймав громадян: з якими проблемами звертаються лучани
Нардеп з Волині Ігор Лапін провів прийом громадян.

Про це народний обранець написав на своїй публічній сторінці у facebook, - пише ВАР.

“Сьогодні, під час прийому громадян, звернулася жінка, якій замість автоматичного нарахування і виплати надбавки до пенсії як дитині війні відповідно до ст.6 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни» довелось звернутися до суду”, – повідомив він.

Ігор Лапін зазначив, що після позитивної постанови суду, Катерина Платонівна ще не отримала коштів.

“Спільними силами вирішимо це питання”, – підсумував політик.



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Теги: Ігор Лапін, прийом
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