Трагедія на Волині: у ставку втопилась 1,5-річна дівчинка





Інцидент трапився 24 червня, - пише ГУНП Волинської області.



Батьки, намагаючись допомогти доньці, на власному транспорті везли її на зустріч автомобілю швидкої медичної допомоги. Однак, врятувати дитину не вдалося.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час гри на батьківському обійсті в селі Любохини Старовижівського району в ставок упала 1,5-річна дівчинка.Інцидент трапився 24 червня, - пише ГУНП Волинської області.Батьки, намагаючись допомогти доньці, на власному транспорті везли її на зустріч автомобілю швидкої медичної допомоги. Однак, врятувати дитину не вдалося.

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