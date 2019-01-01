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Трагедія на Волині: у ставку втопилась 1,5-річна дівчинка

Трагедія на Волині: у ставку втопилась 1,5-річна дівчинка
Під час гри на батьківському обійсті в селі Любохини Старовижівського району в ставок упала 1,5-річна дівчинка.

Інцидент трапився 24 червня, - пише ГУНП Волинської області.

Батьки, намагаючись допомогти доньці, на власному транспорті везли її на зустріч автомобілю швидкої медичної допомоги. Однак, врятувати дитину не вдалося.







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Теги: утоплення, Волинь
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