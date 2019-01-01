У Луцьку зіткнулись дві автівки: пасажир легковика – у лікарні





Про це повідомили у



Інцидент трапився близько 14 години.



Зазначають, що зіткнулись автомобілі ВАЗ 21063 під керуванням 36-річного жителя обласного центру та BMW X6, за кермом якого перебувала 39-річна лучанка.



В ДТП травмувався 27-річний пасажир ВАЗ, житель Луцька. Його госпіталізували в нейрохірургію Луцької міської клінічної лікарні.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Мамсурова зіткнулись легковик ВАЗ 21063 та BMW Х6.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Інцидент трапився близько 14 години.Зазначають, що зіткнулись автомобілі ВАЗ 21063 під керуванням 36-річного жителя обласного центру та BMW X6, за кермом якого перебувала 39-річна лучанка.В ДТП травмувався 27-річний пасажир ВАЗ, житель Луцька. Його госпіталізували в нейрохірургію Луцької міської клінічної лікарні.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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