У «ПортCity» – день народження. ПРОГРАМА*
Сьогодні, 13:07
29 червня на усіх лучан та гостей міста чекає грандіозна подія - 5-та річниця ТРЦ «ПортСity».
Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.
З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» на усіх діток чекають:
- БЕЗКОШТОВНИЙ аквагрим
- БЕЗКОШТОВНІ різноманітні майстер-класи
- Розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli
- Подарунки, кульки, сувеніри
- Крутезна дитяча вечірка о 17:00
З 14:00 на арені розваг «GeneratorCity» усіх любителі активного відпочину чекають:
- Майстер-класи від школи роллера
- Дискотека на роликах з спецефектами
- Подарунки усім відвідувачам
Протягом дня в кінотеатрі «PremierCity»:
- Усім глядачам подарунки
- Розіграші цінних подарунків
- Приємні сюрпризи
З 20:00 в боулінг клубі «StrikeCity» – вечірка з безкоштовним частуванням «Happy Birthday»:
- DJ
- Розважальна програма
- Розіграші подарунків
«Нічого не плануйте 29 червня, адже Ви запрошені на наймасштабнішу подію літа, День Народження ПортCity! Чекаємо на вас!» – запрошують у ТРЦ.
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Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.
З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» на усіх діток чекають:
- БЕЗКОШТОВНИЙ аквагрим
- БЕЗКОШТОВНІ різноманітні майстер-класи
- Розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli
- Подарунки, кульки, сувеніри
- Крутезна дитяча вечірка о 17:00
З 14:00 на арені розваг «GeneratorCity» усіх любителі активного відпочину чекають:
- Майстер-класи від школи роллера
- Дискотека на роликах з спецефектами
- Подарунки усім відвідувачам
Протягом дня в кінотеатрі «PremierCity»:
- Усім глядачам подарунки
- Розіграші цінних подарунків
- Приємні сюрпризи
З 20:00 в боулінг клубі «StrikeCity» – вечірка з безкоштовним частуванням «Happy Birthday»:
- DJ
- Розважальна програма
- Розіграші подарунків
«Нічого не плануйте 29 червня, адже Ви запрошені на наймасштабнішу подію літа, День Народження ПортCity! Чекаємо на вас!» – запрошують у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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