Як у Луцьку будують яскравий ЖК комфорт-класу «Caramel Residence». ФОТО*





У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися



У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, спеціалісти приводять оселі до ладу всередині. Нині вже закінчили штукатурні роботи із 2-го до 7-го поверху у першій секції, із 1-го до 7-го - у другій, із 2-го до 10-го - у третій. А також заливають стяжки підлоги. Тривають у «карамельній» багатоповерхівці покрівельні роботи - майже готовий перший шар майбутнього даху. Окрім цього, облаштовують тут і фасадний газопровід.



Не припиняються роботи й будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що розташована на вулиці Конякіна, 3В. Будівельники буквально за два тижні завершили зведення шостого поверху і приступили до сьомого.



Трудяться фахівці над будівництвом «карамельної» багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже наполовину звели другий поверх майбутнього житла мрії. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.





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