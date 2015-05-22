На Волині цьогоріч небезпечна хвороба вразила посіви ріпаку





Про це повідомив головний агроном «Волинь-Зерно-Продукт» Тарас Буйволюк під час четвертого дня АгроЕкспедиції Ріпак-2019, - пише

Через несприятливі погодні умови сільгосптехніка на Волині просто не могла нормально обробляти посівів. Тож подекуди рослини озимого ріпаку були вражені типовими хворобами. Проте подальші заходи («коли обприскувач не тоне») зменшили ризики поширення хвороб та врятували посіви.



Востаннє вертицильозне в’янення фіксували аж у 2016 р. Головна проблема цієї хвороби, за словами місцевих агрономів, полягає в тому, що ні в Україні, ні в Європі немає діючих речовин, які б могли ефективно боротися з нею.



Також аграрії Волинської області зазначають, що цього року на полях спостерігали багато польових мишей. Цьому сприяла відносно м’яка зима. Гризуни дещо пошкодили листову масу озимих, але це не призвело до значних втрат рослин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині цього року на озимому ріпаку помітили вертицельоз.Про це повідомив головний агроном «Волинь-Зерно-Продукт» Тарас Буйволюк під час четвертого дня АгроЕкспедиції Ріпак-2019, - пише Аgronews.ua.

Через несприятливі погодні умови сільгосптехніка на Волині просто не могла нормально обробляти посівів. Тож подекуди рослини озимого ріпаку були вражені типовими хворобами. Проте подальші заходи («коли обприскувач не тоне») зменшили ризики поширення хвороб та врятували посіви.Востаннє вертицильозне в’янення фіксували аж у 2016 р. Головна проблема цієї хвороби, за словами місцевих агрономів, полягає в тому, що ні в Україні, ні в Європі немає діючих речовин, які б могли ефективно боротися з нею.Також аграрії Волинської області зазначають, що цього року на полях спостерігали багато польових мишей. Цьому сприяла відносно м’яка зима. Гризуни дещо пошкодили листову масу озимих, але це не призвело до значних втрат рослин.

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