У Луцьку врятували самогубця, який хотів повіситись. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:18
У Луцьку рятували чоловіка, який хотів покінчити з життям через сварку і алкоголь.
Учора, 24 червня, близько 16 години, луцькі патрульні отримали повідомлення з вулиці Станіславського про сімейну сварку між чоловіком і жінкою. Мовляв, після конфлікту чоловік сказав, що повіситься, та пішов у невідомому напрямку, - пише патрульна поліція Волині.
На місці події, в зарослях, по вулиці Станіславського, інспектори почули крик. Коли підбігли, виявили чоловіка, який лежав на землі та хрипів. Його одразу ж перевернули у стабільне положення набік, дали води та утримували так до прибуття швидкої.
З’ясувалось, що чоловік справді пішов в лісопосадку, маючи намір скоїти самогубство. Однак цьому запобігла мати його співмешканки, зрізавши ножем шнур.
Також патрульні встановили, що чоловіку близько 30 років, проживає він з 20-річною жінкою, зловживає алкоголем та вчиняє щодо неї насильство. Чоловік неодноразово хотів покінчити з життям, але завжди попереджав про це.
Попередньо, є учасником бойових дій.
Особу шпиталізували до реанімаційного відділення.
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Учора, 24 червня, близько 16 години, луцькі патрульні отримали повідомлення з вулиці Станіславського про сімейну сварку між чоловіком і жінкою. Мовляв, після конфлікту чоловік сказав, що повіситься, та пішов у невідомому напрямку, - пише патрульна поліція Волині.
На місці події, в зарослях, по вулиці Станіславського, інспектори почули крик. Коли підбігли, виявили чоловіка, який лежав на землі та хрипів. Його одразу ж перевернули у стабільне положення набік, дали води та утримували так до прибуття швидкої.
З’ясувалось, що чоловік справді пішов в лісопосадку, маючи намір скоїти самогубство. Однак цьому запобігла мати його співмешканки, зрізавши ножем шнур.
Також патрульні встановили, що чоловіку близько 30 років, проживає він з 20-річною жінкою, зловживає алкоголем та вчиняє щодо неї насильство. Чоловік неодноразово хотів покінчити з життям, але завжди попереджав про це.
Попередньо, є учасником бойових дій.
Особу шпиталізували до реанімаційного відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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