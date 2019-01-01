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У Луцьку врятували самогубця, який хотів повіситись. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку врятували самогубця, який хотів повіситись. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку рятували чоловіка, який хотів покінчити з життям через сварку і алкоголь.

Учора, 24 червня, близько 16 години, луцькі патрульні отримали повідомлення з вулиці Станіславського про сімейну сварку між чоловіком і жінкою. Мовляв, після конфлікту чоловік сказав, що повіситься, та пішов у невідомому напрямку, - пише патрульна поліція Волині.

На місці події, в зарослях, по вулиці Станіславського, інспектори почули крик. Коли підбігли, виявили чоловіка, який лежав на землі та хрипів. Його одразу ж перевернули у стабільне положення набік, дали води та утримували так до прибуття швидкої.

З’ясувалось, що чоловік справді пішов в лісопосадку, маючи намір скоїти самогубство. Однак цьому запобігла мати його співмешканки, зрізавши ножем шнур.

Також патрульні встановили, що чоловіку близько 30 років, проживає він з 20-річною жінкою, зловживає алкоголем та вчиняє щодо неї насильство. Чоловік неодноразово хотів покінчити з життям, але завжди попереджав про це.

Попередньо, є учасником бойових дій.

Особу шпиталізували до реанімаційного відділення.



У Луцьку врятували самогубця, який хотів повіситись. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку врятували самогубця, який хотів повіситись. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: самогубець, патрульні, Волинь
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