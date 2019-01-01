Повідомили, які зірки виступатимуть на дні народженні «ПортCity»*

Рівно 5 днів залишилося до святкування 5-ї річниці «ТРЦ ПортCity».На гостей чекає грандіозне дійство, яке відбудеться на парковці ТРЦ 29 червня.Приходити на свято можна вже з 11:00, на території працюватиме фудзона з різноманітною кухнею, для дітей буде безліч атракціонів та розваг. З 13:00 розпочнеться концертна програма.Відкриватимуть подію фіналісти конкурсу «Таланти ПортCity 2019». Продовжать свято відомі місцеві колективи:та хедлайнериВпродовж дня, ведучітане дадуть сумувати, адже щогодини вони будуть роздавати подарунки та розігрувати грошові сертифікати.Ну і на завершення - нестримна дискотека зі спецефектами від Dj Большой.