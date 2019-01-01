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На волинському озері чоловік незаконно ловив рибу. ФОТО

На волинському озері чоловік незаконно ловив рибу. ФОТО
Поблизу села Шкроби Старовижівського району невідомий чоловік незаконно здійснював вилов цінних порід риби.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився житель міста Ковель. У правопорушника правоохоронці вилучили дерев’яний човен, дві рибальські сітки, а також незаконний улов цінних порід риби.

Слідчі Старовижівського відділення поліції за фактом незаконного зайняття рибним водним добувним промислом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових роз слідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 тис. грн. до 3,4 тис. грн. або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, поліцейські заскочили на місці злочину двох волинян, котрі на озері поблизу селища Голоби Ковельського району сітками ловили рибу. В правопорушників вилучили 10 риболовецьких сіток, 25 кг. різноманітної риби, а також автомобіль «Toyota Raw 4» на якому вони пересувалися.

На волинському озері чоловік незаконно ловив рибу. ФОТО
На волинському озері чоловік незаконно ловив рибу. ФОТО
На волинському озері чоловік незаконно ловив рибу. ФОТО

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Теги: риба, Волинь, браконьєр, порушення
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