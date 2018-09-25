В Україні введуть банкноту номіналом 1000 гривень





Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу, - пише



«Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 тисяча гривень», - сказав Смолій.



Так, на лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського.

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