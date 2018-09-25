В Україні введуть банкноту номіналом 1000 гривень
Сьогодні, 12:47
Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень.
Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу, - пише УНІАН.
«Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 тисяча гривень», - сказав Смолій.
Так, на лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського.
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Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу, - пише УНІАН.
«Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 тисяча гривень», - сказав Смолій.
Так, на лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського.
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