Бруд, таргани і нестерпний сморід: у Луцьку жінка перетворила квартиру на смітник. ВІДЕО





У квартирі Анни Якобчук повно мотлоху й мешкає кілька котів і таргани. Жінка має інвалідність та зносить додому всіляке сміття з вулиці. Люди кажуть, з роками воно почало нестерпно смердіти, - пише



Анна Якобчук має інвалідність по зору. Її сусіди з другого поверху розповідають, що рішення про переселення ухвалив суд. Тоді всі мали надію, що вона перестане зносити до будинку непотріб, але цього не сталось. Ситуація навіть погіршилась.



Мешканці неодноразово намагались зупинити безлад на сходовому майданчику та в самій квартирі пані Анни. Тепер разом з комунальниками зі смердючої оселі винесли увесь непотріб. Викидали і через двері і через балкон.



Цього разу теж довелося користуватися протигазом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в будинку на проспекті Соборності 37А вже майже 15 років триває конфлікт мешканців під'їзду з сусідкою.У квартиріповно мотлоху й мешкає кілька котів і таргани. Жінка має інвалідність та зносить додому всіляке сміття з вулиці. Люди кажуть, з роками воно почало нестерпно смердіти, - пише 12 канал. Анна Якобчук має інвалідність по зору. Її сусіди з другого поверху розповідають, що рішення про переселення ухвалив суд. Тоді всі мали надію, що вона перестане зносити до будинку непотріб, але цього не сталось. Ситуація навіть погіршилась.Мешканці неодноразово намагались зупинити безлад на сходовому майданчику та в самій квартирі пані Анни. Тепер разом з комунальниками зі смердючої оселі винесли увесь непотріб. Викидали і через двері і через балкон.Цього разу теж довелося користуватися протигазом.

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