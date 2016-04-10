У Луцьку на ремонт Рівненської витратять майже 13 мільйонів
Сьогодні, 18:18
У Луцьку затвердили проектно-кошторисну документацію на ремонт вулиці Рівненської.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Згідно з документом, на ремонт Рівненської витратять 12,7 мільйона гривень. Протяжність ділянки, яку відремонтують - 0,496 кілометра, ширина проїжджої частини - 17,83-20,80 метра.
Загалом обіцяють відремонтувати вулицю Рівненську за 2 місяці.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Згідно з документом, на ремонт Рівненської витратять 12,7 мільйона гривень. Протяжність ділянки, яку відремонтують - 0,496 кілометра, ширина проїжджої частини - 17,83-20,80 метра.
Загалом обіцяють відремонтувати вулицю Рівненську за 2 місяці.
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