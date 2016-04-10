вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на ремонт Рівненської витратять майже 13 мільйонів

У Луцьку на ремонт Рівненської витратять майже 13 мільйонів
У Луцьку затвердили проектно-кошторисну документацію на ремонт вулиці Рівненської.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Згідно з документом, на ремонт Рівненської витратять 12,7 мільйона гривень. Протяжність ділянки, яку відремонтують - 0,496 кілометра, ширина проїжджої частини - 17,83-20,80 метра.

Загалом обіцяють відремонтувати вулицю Рівненську за 2 місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, Рівненська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під луцьким судом активісти з Хмельниччини та Житомирщини влаштували акцію протесту. ФОТО
Сьогодні, 18:36
У Луцьку на ремонт Рівненської витратять майже 13 мільйонів
Сьогодні, 18:18
Бал наречених чи то випускний: як у Луцьку найкращим школярам вручали медалі. ФОТО
Сьогодні, 17:59
З автобуса «Луцьк-Бокійма» випала пасажирка: жінка з травмами – у лікарні
Сьогодні, 17:49
Луцький «Богдан» відправив тролейбуси до Києва*
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
У Луцьку за 12 мільйонів гривень хочуть відремонтувати вулицю У Луцьку за 12 мільйонів гривень хочуть відремонтувати вулицю
24 травень, 07:11
Луцький міст після капремонту знову треба «латати». ВІДЕО Луцький міст після капремонту знову треба «латати». ВІДЕО
06 лютий, 07:18
У Луцьку за грантові гроші відремонтують дорогу на Рівненській У Луцьку за грантові гроші відремонтують дорогу на Рівненській
25 січень, 10:10
На Рівненській АЕС черговий ремонт На Рівненській АЕС черговий ремонт
10 квітень, 2016, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під луцьким судом активісти з Хмельниччини та Житомирщини влаштували акцію протесту. ФОТО
Сьогодні, 18:36
 0
У Луцьку на ремонт Рівненської витратять майже 13 мільйонів
Сьогодні, 18:18
 0
Бал наречених чи то випускний: як у Луцьку найкращим школярам вручали медалі. ФОТО
Сьогодні, 17:59
 0
З автобуса «Луцьк-Бокійма» випала пасажирка: жінка з травмами – у лікарні
Сьогодні, 17:49
 0
Луцький «Богдан» відправив тролейбуси до Києва*
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿