Крихітній «поспішайці» з Волині посадовці міськради Володимира перерахують одноденний заробіток





Петро Саганюк ще до початку наради, розповів, що прочитав на днях статтю, де йдеться про те, що Марійці, якій 1 рік і 2 місяці терміново потрібно майже 30 тисяч євро для того, щоб вона змогла чути хоча б на одне вушко, - пише



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“Ми прийняли рішення і допоможемо у зборі такої великої суми коштів – перерахуємо одноденний заробіток апарату міської ради. Ми ж живемо в одному місті і потрібно допомогти. Дитинка зовсім маленька”, – повідомив Саганюк.



Цього ж для під час засідання виконком, міський голова висунув додаткову ініціативу долучитися в допомозі маленькій Марійці і депутатському корпусу та з цільового бюджету на сесії також виділити певну суму коштів, яку погодять депутати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Володимира-Волинського 25-го червня повідомив, що прийняли рішення перевести одноденний заробіток на лікування для маленької дівчинки, яка від народження не чує.Петро Саганюк ще до початку наради, розповів, що прочитав на днях статтю, де йдеться про те, що Марійці, якій 1 рік і 2 місяці терміново потрібно майже 30 тисяч євро для того, щоб вона змогла чути хоча б на одне вушко, - пише Буг “Ми прийняли рішення і допоможемо у зборі такої великої суми коштів – перерахуємо одноденний заробіток апарату міської ради. Ми ж живемо в одному місті і потрібно допомогти. Дитинка зовсім маленька”, – повідомив Саганюк.Цього ж для під час засідання виконком, міський голова висунув додаткову ініціативу долучитися в допомозі маленькій Марійці і депутатському корпусу та з цільового бюджету на сесії також виділити певну суму коштів, яку погодять депутати.

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