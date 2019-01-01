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Крихітній «поспішайці» з Волині посадовці міськради Володимира перерахують одноденний заробіток

Крихітній «поспішайці» з Волині посадовці міськради Володимира перерахують одноденний заробіток
Міський голова Володимира-Волинського 25-го червня повідомив, що прийняли рішення перевести одноденний заробіток на лікування для маленької дівчинки, яка від народження не чує.

Петро Саганюк ще до початку наради, розповів, що прочитав на днях статтю, де йдеться про те, що Марійці, якій 1 рік і 2 місяці терміново потрібно майже 30 тисяч євро для того, щоб вона змогла чути хоча б на одне вушко, - пише Буг.

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“Ми прийняли рішення і допоможемо у зборі такої великої суми коштів – перерахуємо одноденний заробіток апарату міської ради. Ми ж живемо в одному місті і потрібно допомогти. Дитинка зовсім маленька”, – повідомив Саганюк.

Цього ж для під час засідання виконком, міський голова висунув додаткову ініціативу долучитися в допомозі маленькій Марійці і депутатському корпусу та з цільового бюджету на сесії також виділити певну суму коштів, яку погодять депутати.

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Теги: допомога
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