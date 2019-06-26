Розповіли, що цікавого буде на концерті гурту «Время и Стекло» у Луцьку



відпочинку ім. Лесі Українки відбудеться грандіозний концерт гурту «Время и Стекло», на котрому пролунають не тільки вже відомі хіти гурту, а й нові композиції з альбому «VISLOVO», котрий побачить світ вже дуже скоро.



Крім самого концерту гурту, організатори (івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» – ред.) підготували чимало цікавинок та приємностей. Перш за все, це колективи та артисти котрі будуть розігрівати публіку перед основним виступом «Время и Стекло» - драйвові лучани «HAVANA cover band», прямолінійний репер «AqUA», мелодійні «ALOHA cover band». А також на головній сцені буде показ мод ««Fashion Time Grace Model House», тільки найкраще, для найкращих відвідувачів» - наголошують організатори.

Пригощати відвідувачів будуть резиденти FOOD-території:



- пекарня «Сулі Гулі» - «Особливістю грузинської кухні завжди була і є гостинність. Уже з самого ранку кухарі вимішують тісто, готують начинки, та чекають Вас на концерті».

- ЗабіякаBBQ – «У чому наш секрет? Ми любимо м’ясо та розуміємося на ньому. Відбірна сировина, сімейні рецептури, мінімум приправ, максимум любові до своєї справи та особиста відповідальність за якість – ось і всі секрети»

- Карабас Барабас – «Ми гарантуємо Вам файний відпочинок! Прийдіть та переконайтесь!» - переконує команда закладу.

- Novellina, котрі подарують всім відвідувачам концерту «ігристий» настрій, на своїй території з зручними кріслами, кальянами та різними смаколиками.



Дитяча територія розваг - на події від початку запуску людей на територію (а це о 17:00) буде діяти окрема територія для дітей. На ній будуть: гірки, батути, цікаві розіграші солодощів, аніматори, і ще багато сюрпризів.



«А завершить дійство – дискотека від резидентів «QUEEN Night Club»; Karaoke Hall – тільки найтоповіша музика, найкращий відрив та максимальний відпочинок», – обіцяють організатори



Зазначають, що у день концерту ціна квитка зросте:



Фан-зона (дорослий квиток) – 500 грн

Фан-зона (дитячий квиток з 6 до 11 років) – 300 грн



Також Tikhonov Аgency застерігає – останнім часом почастішали випадки підробки квитків шахраями.



Тому просять купувати квитки тільки у офіційних розповсюджувачів, котрі зазначені на сторінці у



Детальніше про подію



Дата: 26 червня 2019 о 19:00 (відкриття дверей о 17:00).

Місце: «Іподром» (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі

Українки).



Квитки можна придбати:



- https://lutsk.karabas.com/vremya-i-steklo-41/order/

- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/vrema-i-steklo-2019-06-26

- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17).

Телефон (Адміністратор бару) +380 99 966 1371

- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспект

Президента Грушевського, 2)

- BLACK - б'юті-студія by Dima Tork (м. Луцьк, вул. Рівненська 11). Телефон адміністратора – +38 095 200 8788

- Оліферчук Beauty Studio (м. Луцьк, проспект Молоді, 10). Телефон

адміністратора – +38 095 434 3037

- Варшавський ринок, номер контейнера – 812 (біля м'ясного павільйону).



Довідки за телефоном:



+380 66 555 79 86

+380 97 376 85 93

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже 26 червня на «Іподромі» що в центральному парку культури тавідпочинку ім. Лесі Українки відбудеться грандіозний концерт гурту «Время и Стекло», на котрому пролунають не тільки вже відомі хіти гурту, а й нові композиції з альбому «VISLOVO», котрий побачить світ вже дуже скоро.Крім самого концерту гурту, організатори (івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» – ред.) підготували чимало цікавинок та приємностей. Перш за все, це колективи та артисти котрі будуть розігрівати публіку перед основним виступом «Время и Стекло» - драйвові лучани «HAVANA cover band», прямолінійний репер «AqUA», мелодійні «ALOHA cover band». А також на головній сцені буде показ мод ««Fashion Time Grace Model House», тільки найкраще, для найкращих відвідувачів» - наголошують організатори.Пригощати відвідувачів будуть резиденти FOOD-території:- пекарня «Сулі Гулі» - «Особливістю грузинської кухні завжди була і є гостинність. Уже з самого ранку кухарі вимішують тісто, готують начинки, та чекають Вас на концерті».- ЗабіякаBBQ – «У чому наш секрет? Ми любимо м’ясо та розуміємося на ньому. Відбірна сировина, сімейні рецептури, мінімум приправ, максимум любові до своєї справи та особиста відповідальність за якість – ось і всі секрети»- Карабас Барабас – «Ми гарантуємо Вам файний відпочинок! Прийдіть та переконайтесь!» - переконує команда закладу.- Novellina, котрі подарують всім відвідувачам концерту «ігристий» настрій, на своїй території з зручними кріслами, кальянами та різними смаколиками.Дитяча територія розваг - на події від початку запуску людей на територію (а це о 17:00) буде діяти окрема територія для дітей. На ній будуть: гірки, батути, цікаві розіграші солодощів, аніматори, і ще багато сюрпризів.«А завершить дійство – дискотека від резидентів «QUEEN Night Club»; Karaoke Hall – тільки найтоповіша музика, найкращий відрив та максимальний відпочинок», – обіцяють організаториЗазначають, що у день концерту ціна квитка зросте:Фан-зона (дорослий квиток) – 500 грнФан-зона (дитячий квиток з 6 до 11 років) – 300 грнТакож Tikhonov Аgency застерігає – останнім часом почастішали випадки підробки квитків шахраями.Тому просять купувати квитки тільки у офіційних розповсюджувачів, котрі зазначені на сторінці у facebook Детальніше про подію тут Дата: 26 червня 2019 о 19:00 (відкриття дверей о 17:00).Місце: «Іподром» (Центральний парк культури і відпочинку імені ЛесіУкраїнки).Квитки можна придбати:- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17).Телефон (Адміністратор бару) +380 99 966 1371- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспектПрезидента Грушевського, 2)- BLACK - б'юті-студія by Dima Tork (м. Луцьк, вул. Рівненська 11). Телефон адміністратора – +38 095 200 8788- Оліферчук Beauty Studio (м. Луцьк, проспект Молоді, 10). Телефонадміністратора – +38 095 434 3037- Варшавський ринок, номер контейнера – 812 (біля м'ясного павільйону).Довідки за телефоном:+380 66 555 79 86+380 97 376 85 93

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію