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Розповіли, що цікавого буде на концерті гурту «Время и Стекло» у Луцьку

Розповіли, що цікавого буде на концерті гурту «Время и Стекло» у Луцьку
Вже 26 червня на «Іподромі» що в центральному парку культури та
відпочинку ім. Лесі Українки відбудеться грандіозний концерт гурту «Время и Стекло», на котрому пролунають не тільки вже відомі хіти гурту, а й нові композиції з альбому «VISLOVO», котрий побачить світ вже дуже скоро.

Крім самого концерту гурту, організатори (івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» – ред.) підготували чимало цікавинок та приємностей. Перш за все, це колективи та артисти котрі будуть розігрівати публіку перед основним виступом «Время и Стекло» - драйвові лучани «HAVANA cover band», прямолінійний репер «AqUA», мелодійні «ALOHA cover band». А також на головній сцені буде показ мод ««Fashion Time Grace Model House», тільки найкраще, для найкращих відвідувачів» - наголошують організатори.
Пригощати відвідувачів будуть резиденти FOOD-території:

- пекарня «Сулі Гулі» - «Особливістю грузинської кухні завжди була і є гостинність. Уже з самого ранку кухарі вимішують тісто, готують начинки, та чекають Вас на концерті».
- ЗабіякаBBQ – «У чому наш секрет? Ми любимо м’ясо та розуміємося на ньому. Відбірна сировина, сімейні рецептури, мінімум приправ, максимум любові до своєї справи та особиста відповідальність за якість – ось і всі секрети»
- Карабас Барабас – «Ми гарантуємо Вам файний відпочинок! Прийдіть та переконайтесь!» - переконує команда закладу.
- Novellina, котрі подарують всім відвідувачам концерту «ігристий» настрій, на своїй території з зручними кріслами, кальянами та різними смаколиками.

Дитяча територія розваг - на події від початку запуску людей на територію (а це о 17:00) буде діяти окрема територія для дітей. На ній будуть: гірки, батути, цікаві розіграші солодощів, аніматори, і ще багато сюрпризів.

«А завершить дійство – дискотека від резидентів «QUEEN Night Club»; Karaoke Hall – тільки найтоповіша музика, найкращий відрив та максимальний відпочинок», – обіцяють організатори

Зазначають, що у день концерту ціна квитка зросте:

Фан-зона (дорослий квиток) – 500 грн
Фан-зона (дитячий квиток з 6 до 11 років) – 300 грн

Також Tikhonov Аgency застерігає – останнім часом почастішали випадки підробки квитків шахраями.

Тому просять купувати квитки тільки у офіційних розповсюджувачів, котрі зазначені на сторінці у facebook.

Детальніше про подію тут.

Дата: 26 червня 2019 о 19:00 (відкриття дверей о 17:00).
Місце: «Іподром» (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі
Українки).

Квитки можна придбати:

- https://lutsk.karabas.com/vremya-i-steklo-41/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/vrema-i-steklo-2019-06-26
- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17).
Телефон (Адміністратор бару) +380 99 966 1371
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспект
Президента Грушевського, 2)
- BLACK - б'юті-студія by Dima Tork (м. Луцьк, вул. Рівненська 11). Телефон адміністратора – +38 095 200 8788
- Оліферчук Beauty Studio (м. Луцьк, проспект Молоді, 10). Телефон
адміністратора – +38 095 434 3037
- Варшавський ринок, номер контейнера – 812 (біля м'ясного павільйону).

Довідки за телефоном:

+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93

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Теги: Время и Стекло, Луцьк, концерт
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