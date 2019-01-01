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Атмосферний фронт несе в Україну похолодання та грози

Атмосферний фронт несе в Україну похолодання та грози
В Україні завтра, 26 червня буде сухо, малохмарно, сонячно. А вже у четвер буде прохолодніше.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.

26 червня вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище на Півдні та Сході, до +30+34 градусів.

За її словами, у четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на Захід та Північ грозові дощі.

"Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів", - йдеться у повідомлені.


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Теги: синоптики, прогноз, погода
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