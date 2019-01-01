Атмосферний фронт несе в Україну похолодання та грози
Сьогодні, 14:52
В Україні завтра, 26 червня буде сухо, малохмарно, сонячно. А вже у четвер буде прохолодніше.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
26 червня вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище на Півдні та Сході, до +30+34 градусів.
За її словами, у четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на Захід та Північ грозові дощі.
"Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів", - йдеться у повідомлені.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
26 червня вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище на Півдні та Сході, до +30+34 градусів.
За її словами, у четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на Захід та Північ грозові дощі.
"Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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