Атмосферний фронт несе в Україну похолодання та грози

В Україні завтра, 26 червня буде сухо, малохмарно, сонячно. А вже у четвер буде прохолодніше.Про це на своїй сторінці у facebook написала26 червня вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище на Півдні та Сході, до +30+34 градусів.За її словами, у четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на Захід та Північ грозові дощі."Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів", - йдеться у повідомлені.