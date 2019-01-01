ЦВК зареєструвала кандидатом у нардепи директора «ВолиньPost»
Сьогодні, 15:40
Центральна виборча комісія зареєструвала директора ІА «ВолиньPost» Юрія Сковороду кандидатом від партії «Європейська Солідарність» на виборчому окрузі №23.
Про це йдеться у постанові ЦВК №1210 від 24 червня.
Сковорода Юрій Ігорович народився 26 липня 1989 року в селі Гірка Полонка Луцького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України. Має вищу освіту та є директором ПП «Інформаційне агентство «Волиньпост», безпартійний, проживає в селі Гірка Полонка, судимість відсутня.
Юрій Сковорода є кандидатом у народні депутати від політичної партії «Європейська Солідарність».
«Я, Юрій Сковорода, йду в парламент, щоб разом із вами вести Україну на шляху змін. Ми маємо збудувати Європу в Україні!» - йдеться у передвиборчому відео кандидата. Юрій Сковорода також відзначає, що завжди відкритий до спілкування задля пошуку спільних ідей та рішень.
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Про це йдеться у постанові ЦВК №1210 від 24 червня.
Сковорода Юрій Ігорович народився 26 липня 1989 року в селі Гірка Полонка Луцького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України. Має вищу освіту та є директором ПП «Інформаційне агентство «Волиньпост», безпартійний, проживає в селі Гірка Полонка, судимість відсутня.
Юрій Сковорода є кандидатом у народні депутати від політичної партії «Європейська Солідарність».
«Я, Юрій Сковорода, йду в парламент, щоб разом із вами вести Україну на шляху змін. Ми маємо збудувати Європу в Україні!» - йдеться у передвиборчому відео кандидата. Юрій Сковорода також відзначає, що завжди відкритий до спілкування задля пошуку спільних ідей та рішень.
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