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ЦВК зареєструвала кандидатом у нардепи директора «ВолиньPost»

ЦВК зареєструвала кандидатом у нардепи директора «ВолиньPost»
Центральна виборча комісія зареєструвала директора ІА «ВолиньPost» Юрія Сковороду кандидатом від партії «Європейська Солідарність» на виборчому окрузі №23.

Про це йдеться у постанові ЦВК №1210 від 24 червня.

Сковорода Юрій Ігорович народився 26 липня 1989 року в селі Гірка Полонка Луцького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України. Має вищу освіту та є директором ПП «Інформаційне агентство «Волиньпост», безпартійний, проживає в селі Гірка Полонка, судимість відсутня.

Юрій Сковорода є кандидатом у народні депутати від політичної партії «Європейська Солідарність».

«Я, Юрій Сковорода, йду в парламент, щоб разом із вами вести Україну на шляху змін. Ми маємо збудувати Європу в Україні!» - йдеться у передвиборчому відео кандидата. Юрій Сковорода також відзначає, що завжди відкритий до спілкування задля пошуку спільних ідей та рішень.


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Теги: вибори, парламент, ЦВК, Юрій Сковорода
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