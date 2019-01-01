Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-301 09:00-17:00 Магазин, клуб, контора, ФАП, дитячий садок с. Коритниця, вул.: Зелена, Гагаріна2. КТП-124, Л-1 09:00-17:00 ФАП с. Хмелів, вул.: Центральна, 6-42, 7-433. КТП-328 09:00-17:00 с. Чорників - повністю1. ПЛ-10 кВ Л-07-02 09:00-17:00 смт. Мар'янівка:вул. Гагаріна,вул. Галана,вул. Ювілейна,вул. Лугова,вул. Трудовавул. Гоголя,вул. Грушевського,вул. Соборна,вул. І. Франка,вул. За річкоювул. Озернавул. Б. Хмельницькогос. Довге:вул. Зариванськас. Довге:вул. Букасівка,вул. Зарічна,вул. Молодіжнас. Довге:вул. Букасівка,вул. Польовас. Борисковичі:вул. Центральнавул. Валентиновавул. Миськовавул. Кленова,вул. Мельникова,вул. Центральна2. ПЛ-10 кВ Л-09-03 від ЛР № 238 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Агро" АВМФОП Михальчук О.Г. господарське приміщенняПеремильська сільська рада БашняТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорамаПП Стоік млинФорманюк М.П. складТзОВ "Волинь Агро" ЗерноскладБерестечківське СТ магазинЦерква ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППеремильська сільська рада КлубЦерква ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПГорохівський районний відділ освіти ШколаПеремильська сільська рада БашняКиричук М.П. Свинарник-відгодівельникПОСП "Мрія" ФермиФОП Пилипчук В.В. магазинБранівська сільська рада башняДім молитви Дім молитвиПрАТ "Київстар" СтанціяПОСП "Мрія"зерноскладДТГ Львівcька залізниця ПереїздБранівська сільська рада БашняБранівська сільська рада АдмінприміщенняФОП Савченко Л.П. МагазинКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПГорохівський районний відділ освіти котельня школиГорохівський районний відділ освіти школа столоваБранівська сільська рада котельня дит. садкаБранівська сільська рада СадікБранівська сільська рада КлубБранівська сільська рада БашняПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗЦерква Церква с. Перемиль:вул. Незалежності 30 (Волошенюк Ігор Віталійович)с. Гумнище:вул. Новавул. Центральнавул. Набережна,вул. Нова,вул. Промисловас. Богунівка:вул. Центральна,вул. Богунас. Борисковичі:вул. Кленова 46, 55с. Борисковичі:вул. Сайковас. Довге:вул. Берегова,вул. Прибережнавул. Польовас. Брани:вул. Скобелка,вул. Калаханис. Брани:вул. Копаньвул. Волиця,вул. Мелники,вул. Павликивул. Бодинькас. Брани:вул. Задворська,вул. Павликис. Брани:вул. Незалежності,вул. Млинська,вул. Нарванськавул. Молодіжна1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-222 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 магазини ФОП Кужель, ФОП Левчук с.Луковичі вул.Селянська 1-392. частково ПЛ-10кВ04-09 для ремонту Р-21 10:00-17:00 Пивзавод, Рибгосп с.Павлівка вул.Порицька 1-40,1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2ЩТП-318 09:30 – 16:00 с.Раків Ліс, вул.Шевченка 47-55, пров.Квітневий, пров.Молодіжний, вул.Залісся2. ПЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП-27 09:00 – 17:00 П-ць Шумік Вячеслав Сергійович, П-ць Склезь Микола Олександрович, П-ць Шадура Іван Степанович, П-ць Кузьмич Галина Павлівна,П-ць Токарчук Катерина Едуардівна, П-ць Біленко Світлана, П-ць Савчук Едуард м.Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул.Шкільна3. ПЛ-10кВ Л-59-01 пр.оп.№154-164 09:00 – 17:001. ПЛ-10кВ 84-059:00-17:00ПЛ-10кВ 84-05КТП-188ПАТ"Укртрансгаз"ЩТП-580 с.ДерноКТП-467 с.ДерноДТГО "Львівська залізниця "КТП-419 с.ДерноКів.рай.держ. лікарня ветеринарної медициниПАТ"Гнідавський цукровий завод"Свято-Михайлівська громада УПЦТзОВ "Джерела"ФОП Поліщук Юрій ОлександровичФОП Хом"як Тетяна ЕдуардівнаФОП Мартинюк Ігор ВолодимировичЦерква Святого Андрія ПервозванногоФОП Денисов Сергій БорисовичКТП-446ДТГО "Львівська залізниця "ЗТП-440Цуманське ВУЖКГ ПЛ-10кВ 84-05КТП-188ЩТП-580 с.Дерновул.ЗаізничнаКТП-467 с.ДерноКТП-419 с.Дерновул.Спеціалістіввул.Незалежності,Вимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. 13:30-17:00 Дитсад №37 ввід №1Навчально методичний центр ПТО вул. Наливайка 2, 2а, 4вул. Гордіюк 2а, 41. КТП-60 10:00-16:00 Церква, ФАП, школа, магазин Усичі, вул. Франка, Козацька, Соборності, Хмельницького, Клубна2. ПЛ-10 Л-31-01 від ЛР-60 до ЗТП-474 9:30-17:00 Житловий масив «Мальви» с. Боголюби с. Забороль, вул. Лісовас. Тарасове, вул. Зоряна3. КТП-477 9:30-16:30 ФОП Находа М.І.,ФГ «Зміїнець»,Луцька районна спілка СТ,ФОП Манукян О.В.,ФОП Концевич А.В.,с. Зміїнець вул. Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева4. ПЛ-10 Л-47-03 від ЛР-250 9:30-17:00 АгротехсервісФАП, церква с. БаківціФОП Никитюк – магазинПолонківське СТ- магазин с. Баківці, с. СуховоляФерма с. БаківціФОП Дацюк – магазинФАП с. СуховоляАТС Укртелеком с. БаківціДГ «Перемога» - гараж, контора, КЗС, зерночистка, тракторна бригадас. Суховоля, вул. Набережна, Зелена, СонячнаБаківці, вул. Заводська, Перемоги, Зарічна, Ч.ХрестаРадомишль, вул. Весняна, Мартинівська5. ПЛ-10 Л-20-05 10:00-17:00 Пп Новосад В.М., ВУЖКГ с. Липини, пп Злінський П.М., пп Філіпов В.О., пп Шумилко О.Г., пп Бортник В.О., пп Ройко Н.М., пп Воєводіна М.О.(м-н „Равлик”), ФОП Сусоловський І.В., ФОП Байбула З.В., ФОП Устяк В.В., ФОП Клейменов Т.А., ФОП Ткачик С.М., ФОП Гасюк В.Г., ФОП Бартощук О.І., ФОП Мурза В.В., Теремнівське СТ, ФОП Курбанова В.В., ОК «Оселя на Центральній», ФОП Волинець Ю.О., ФОП Даниленко О.О., ФОП Михальчук О.Ф., ВУЖКГ с. Липини (артсвердловина), ФОП Гнездецький В.В., ТзОВ «Аніс-ЛТЛ», ФОП Вакуліч В.М., ФОП Юзва В.А., ФОП Верескунова І.О., ФОП Драла О.П., ФОП Жигаревич Б.О., Св.Троїцький храм, ТзОВ "Будсервіс" с. Липини1. ПЛ-10 Л 52-02від вв-10 до ЛР-143 9:00-17:00 сільрадаЦеркваМагазин с.Нудиже с.Нудіже2. ПЛ-10 Л 26-01 вв-10 до ЛР-173. Л-91-04 9:00-15:00 с.Пульмо.Острів"я.Кам"янка1 ПЛ-10кВ Л-10-05 до ЛР-30 10:00-15:40 Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех, смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,с.Рудка, Наїздово, Коновка1. ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).ЩТП-463,с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел. вежа).КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-136 - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).КТП-347 – Церква, Молитовний будинок,2. ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-37 10:00-17:00 КТП-50, с. Градиськ.КТП-51.КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд. майданчик).КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб. дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП СмІтюх В.В. (торгівельний кіоск).КТП-507.КТП-403 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (відділення), Кооператив "Бережанка" (ларьок).КТП-530.КТП-424, с. Троянівка.КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Районний відділ освіти (школа, гуртожиток).КТП-52 - Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (їдальня дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Троянівська сільська рада (будинок культури), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-53.КТП-458 - ФОП Шворак Петро Єфремович (майстерня).КТП-270 - ФОП Іващик А.В. (пилорама).КТП-54.КТП-411, с. Майдан.КТП-423 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (деревообробний цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ".КТП-521.КТП-373, с. Черськ.КТП-55 - Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна (магазин), ФОП Михайлевський Андрій Йосипович (цех), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Троянівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин).КТП-375.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-338 10:00-17:00 ФОП Засядько Степан Радіонович с. Старий Чорторийськ, вул. Набережна, Молодіжна1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Хвильового, 1-18вул.Володимирська, 1-27вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44А2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Полуботка, 1-15, 2-18вул.Ціолковського, 1-23, 2-18вул.К.СавураВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова7. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, ГагарінаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ Л 42-02від ПС до ЛР-89КТП-135 10:00-16:30ТзОВ « ВВ АГРО»- магазин, Дулібівська с/р – клуб, ВО Турійська РДА – школа, ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ, церква ХВЄ - дім молитви с.Туричани2. ПЛ-0,4кВКТП-74 10:00-16:30с.Літин