Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-301 09:00-17:00 Магазин, клуб, контора, ФАП, дитячий садок с. Коритниця, вул.: Зелена, Гагаріна
2. КТП-124, Л-1 09:00-17:00 ФАП с. Хмелів, вул.: Центральна, 6-42, 7-43
3. КТП-328 09:00-17:00 с. Чорників - повністю
Горохівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-07-02 09:00-17:00 смт. Мар'янівка:
вул. Гагаріна,
вул. Галана,
вул. Ювілейна,
вул. Лугова,
вул. Трудова
вул. Гоголя,
вул. Грушевського,
вул. Соборна,
вул. І. Франка,
вул. За річкою
вул. Озерна
вул. Б. Хмельницького
с. Довге:
вул. Зариванська
с. Довге:
вул. Букасівка,
вул. Зарічна,
вул. Молодіжна
с. Довге:
вул. Букасівка,
вул. Польова
с. Борисковичі:
вул. Центральна
вул. Валентинова
вул. Миськова
вул. Кленова,
вул. Мельникова,
вул. Центральна
2. ПЛ-10 кВ Л-09-03 від ЛР № 238 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Агро" АВМ
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама
ПП Стоік млин
Форманюк М.П. склад
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад
Берестечківське СТ магазин
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Перемильська сільська рада Клуб
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
Перемильська сільська рада Башня
Киричук М.П. Свинарник-відгодівельник
ПОСП "Мрія" Ферми
ФОП Пилипчук В.В. магазин
Бранівська сільська рада башня
Дім молитви Дім молитви
ПрАТ "Київстар" Станція
ПОСП "Мрія"зерносклад
ДТГ Львівcька залізниця Переїзд
Бранівська сільська рада Башня
Бранівська сільська рада Адмінприміщення
ФОП Савченко Л.П. Магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти котельня школи
Горохівський районний відділ освіти школа столова
Бранівська сільська рада котельня дит. садка
Бранівська сільська рада Садік
Бранівська сільська рада Клуб
Бранівська сільська рада Башня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Церква Церква с. Перемиль:
вул. Незалежності 30 (Волошенюк Ігор Віталійович)
с. Гумнище:
вул. Нова
вул. Центральна
вул. Набережна,
вул. Нова,
вул. Промислова
с. Богунівка:
вул. Центральна,
вул. Богуна
с. Борисковичі:
вул. Кленова 46, 55
с. Борисковичі:
вул. Сайкова
с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна
вул. Польова
с. Брани:
вул. Скобелка,
вул. Калахани
с. Брани:
вул. Копань
вул. Волиця,
вул. Мелники,
вул. Павлики
вул. Бодинька
с. Брани:
вул. Задворська,
вул. Павлики
с. Брани:
вул. Незалежності,
вул. Млинська,
вул. Нарванська
вул. Молодіжна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-222 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 магазини ФОП Кужель, ФОП Левчук с.Луковичі вул.Селянська 1-39
2. частково ПЛ-10кВ
04-09 для ремонту Р-21 10:00-17:00 Пивзавод, Рибгосп с.Павлівка вул.Порицька 1-40,
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2
ЩТП-318 09:30 – 16:00 с.Раків Ліс, вул.Шевченка 47-55, пров.Квітневий, пров.Молодіжний, вул.Залісся
2. ПЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП-27 09:00 – 17:00 П-ць Шумік Вячеслав Сергійович, П-ць Склезь Микола Олександрович, П-ць Шадура Іван Степанович, П-ць Кузьмич Галина Павлівна,
П-ць Токарчук Катерина Едуардівна, П-ць Біленко Світлана, П-ць Савчук Едуард м.Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул.Шкільна
3. ПЛ-10кВ Л-59-01 пр.оп.№154-164 09:00 – 17:00
Ківерцівський район
1. ПЛ-10кВ 84-05
9:00-17:00
ПЛ-10кВ 84-05
КТП-188
ПАТ"Укртрансгаз"
ЩТП-580 с.Дерно
КТП-467 с.Дерно
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-419 с.Дерно
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
Свято-Михайлівська громада УПЦ
ТзОВ "Джерела"
ФОП Поліщук Юрій Олександрович
ФОП Хом"як Тетяна Едуардівна
ФОП Мартинюк Ігор Володимирович
Церква Святого Андрія Первозванного
ФОП Денисов Сергій Борисович
КТП-446
ДТГО "Львівська залізниця "
ЗТП-440
Цуманське ВУЖКГ ПЛ-10кВ 84-05
КТП-188
ЩТП-580 с.Дерно
вул.Заізнична
КТП-467 с.Дерно
КТП-419 с.Дерно
вул.Спеціалістів
вул.Незалежності,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00 Дитсад №37 ввід №1
Навчально методичний центр ПТО вул. Наливайка 2, 2а, 4
вул. Гордіюк 2а, 4
Луцький район
1. КТП-60 10:00-16:00 Церква, ФАП, школа, магазин Усичі, вул. Франка, Козацька, Соборності, Хмельницького, Клубна
2. ПЛ-10 Л-31-01 від ЛР-60 до ЗТП-474 9:30-17:00 Житловий масив «Мальви» с. Боголюби с. Забороль, вул. Лісова
с. Тарасове, вул. Зоряна
3. КТП-477 9:30-16:30 ФОП Находа М.І.,
ФГ «Зміїнець»,
Луцька районна спілка СТ,
ФОП Манукян О.В.,
ФОП Концевич А.В.,
с. Зміїнець вул. Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева
4. ПЛ-10 Л-47-03 від ЛР-250 9:30-17:00 Агротехсервіс
ФАП, церква с. Баківці
ФОП Никитюк – магазин
Полонківське СТ- магазин с. Баківці, с. Суховоля
Ферма с. Баківці
ФОП Дацюк – магазин
ФАП с. Суховоля
АТС Укртелеком с. Баківці
ДГ «Перемога» - гараж, контора, КЗС, зерночистка, тракторна бригада
с. Суховоля, вул. Набережна, Зелена, Сонячна
Баківці, вул. Заводська, Перемоги, Зарічна, Ч.Хреста
Радомишль, вул. Весняна, Мартинівська
5. ПЛ-10 Л-20-05 10:00-17:00 Пп Новосад В.М., ВУЖКГ с. Липини, пп Злінський П.М., пп Філіпов В.О., пп Шумилко О.Г., пп Бортник В.О., пп Ройко Н.М., пп Воєводіна М.О.(м-н „Равлик”), ФОП Сусоловський І.В., ФОП Байбула З.В., ФОП Устяк В.В., ФОП Клейменов Т.А., ФОП Ткачик С.М., ФОП Гасюк В.Г., ФОП Бартощук О.І., ФОП Мурза В.В., Теремнівське СТ, ФОП Курбанова В.В., ОК «Оселя на Центральній», ФОП Волинець Ю.О., ФОП Даниленко О.О., ФОП Михальчук О.Ф., ВУЖКГ с. Липини (артсвердловина), ФОП Гнездецький В.В., ТзОВ «Аніс-ЛТЛ», ФОП Вакуліч В.М., ФОП Юзва В.А., ФОП Верескунова І.О., ФОП Драла О.П., ФОП Жигаревич Б.О., Св.Троїцький храм, ТзОВ "Будсервіс" с. Липини
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 52-02від вв-10 до ЛР-143 9:00-17:00 сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже с.Нудіже
2. ПЛ-10 Л 26-01 вв-10 до ЛР-173. Л-91-04 9:00-15:00 с.Пульмо.Острів"я.Кам"янка
Любешівський район
1 ПЛ-10кВ Л-10-05 до ЛР-30 10:00-15:40 Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех, смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,
с.Рудка, Наїздово, Коновка
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
ЩТП-463,с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел. вежа).
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-136 - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-347 – Церква, Молитовний будинок,
2. ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-37 10:00-17:00 КТП-50, с. Градиськ.
КТП-51.
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд. майданчик).
КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб. дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП СмІтюх В.В. (торгівельний кіоск).
КТП-507.
КТП-403 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (відділення), Кооператив "Бережанка" (ларьок).
КТП-530.
КТП-424, с. Троянівка.
КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Районний відділ освіти (школа, гуртожиток).
КТП-52 - Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (їдальня дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Троянівська сільська рада (будинок культури), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-53.
КТП-458 - ФОП Шворак Петро Єфремович (майстерня).
КТП-270 - ФОП Іващик А.В. (пилорама).
КТП-54.
КТП-411, с. Майдан.
КТП-423 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (деревообробний цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ".
КТП-521.
КТП-373, с. Черськ.
КТП-55 - Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна (магазин), ФОП Михайлевський Андрій Йосипович (цех), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Троянівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин).
КТП-375.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-338 10:00-17:00 ФОП Засядько Степан Радіонович с. Старий Чорторийськ, вул. Набережна, Молодіжна
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савура
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
7. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л 42-02
від ПС до ЛР-89
КТП-135 10:00-16:30
ТзОВ « ВВ АГРО»- магазин, Дулібівська с/р – клуб, ВО Турійська РДА – школа, ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ, церква ХВЄ - дім молитви с.Туричани
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. КТП-301 09:00-17:00 Магазин, клуб, контора, ФАП, дитячий садок с. Коритниця, вул.: Зелена, Гагаріна
2. КТП-124, Л-1 09:00-17:00 ФАП с. Хмелів, вул.: Центральна, 6-42, 7-43
3. КТП-328 09:00-17:00 с. Чорників - повністю
Горохівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-07-02 09:00-17:00 смт. Мар'янівка:
вул. Гагаріна,
вул. Галана,
вул. Ювілейна,
вул. Лугова,
вул. Трудова
вул. Гоголя,
вул. Грушевського,
вул. Соборна,
вул. І. Франка,
вул. За річкою
вул. Озерна
вул. Б. Хмельницького
с. Довге:
вул. Зариванська
с. Довге:
вул. Букасівка,
вул. Зарічна,
вул. Молодіжна
с. Довге:
вул. Букасівка,
вул. Польова
с. Борисковичі:
вул. Центральна
вул. Валентинова
вул. Миськова
вул. Кленова,
вул. Мельникова,
вул. Центральна
2. ПЛ-10 кВ Л-09-03 від ЛР № 238 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Агро" АВМ
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама
ПП Стоік млин
Форманюк М.П. склад
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад
Берестечківське СТ магазин
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Перемильська сільська рада Клуб
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
Перемильська сільська рада Башня
Киричук М.П. Свинарник-відгодівельник
ПОСП "Мрія" Ферми
ФОП Пилипчук В.В. магазин
Бранівська сільська рада башня
Дім молитви Дім молитви
ПрАТ "Київстар" Станція
ПОСП "Мрія"зерносклад
ДТГ Львівcька залізниця Переїзд
Бранівська сільська рада Башня
Бранівська сільська рада Адмінприміщення
ФОП Савченко Л.П. Магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти котельня школи
Горохівський районний відділ освіти школа столова
Бранівська сільська рада котельня дит. садка
Бранівська сільська рада Садік
Бранівська сільська рада Клуб
Бранівська сільська рада Башня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Церква Церква с. Перемиль:
вул. Незалежності 30 (Волошенюк Ігор Віталійович)
с. Гумнище:
вул. Нова
вул. Центральна
вул. Набережна,
вул. Нова,
вул. Промислова
с. Богунівка:
вул. Центральна,
вул. Богуна
с. Борисковичі:
вул. Кленова 46, 55
с. Борисковичі:
вул. Сайкова
с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна
вул. Польова
с. Брани:
вул. Скобелка,
вул. Калахани
с. Брани:
вул. Копань
вул. Волиця,
вул. Мелники,
вул. Павлики
вул. Бодинька
с. Брани:
вул. Задворська,
вул. Павлики
с. Брани:
вул. Незалежності,
вул. Млинська,
вул. Нарванська
вул. Молодіжна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-222 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 магазини ФОП Кужель, ФОП Левчук с.Луковичі вул.Селянська 1-39
2. частково ПЛ-10кВ
04-09 для ремонту Р-21 10:00-17:00 Пивзавод, Рибгосп с.Павлівка вул.Порицька 1-40,
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2
ЩТП-318 09:30 – 16:00 с.Раків Ліс, вул.Шевченка 47-55, пров.Квітневий, пров.Молодіжний, вул.Залісся
2. ПЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП-27 09:00 – 17:00 П-ць Шумік Вячеслав Сергійович, П-ць Склезь Микола Олександрович, П-ць Шадура Іван Степанович, П-ць Кузьмич Галина Павлівна,
П-ць Токарчук Катерина Едуардівна, П-ць Біленко Світлана, П-ць Савчук Едуард м.Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул.Шкільна
3. ПЛ-10кВ Л-59-01 пр.оп.№154-164 09:00 – 17:00
Ківерцівський район
1. ПЛ-10кВ 84-05
9:00-17:00
ПЛ-10кВ 84-05
КТП-188
ПАТ"Укртрансгаз"
ЩТП-580 с.Дерно
КТП-467 с.Дерно
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-419 с.Дерно
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
Свято-Михайлівська громада УПЦ
ТзОВ "Джерела"
ФОП Поліщук Юрій Олександрович
ФОП Хом"як Тетяна Едуардівна
ФОП Мартинюк Ігор Володимирович
Церква Святого Андрія Первозванного
ФОП Денисов Сергій Борисович
КТП-446
ДТГО "Львівська залізниця "
ЗТП-440
Цуманське ВУЖКГ ПЛ-10кВ 84-05
КТП-188
ЩТП-580 с.Дерно
вул.Заізнична
КТП-467 с.Дерно
КТП-419 с.Дерно
вул.Спеціалістів
вул.Незалежності,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00 Дитсад №37 ввід №1
Навчально методичний центр ПТО вул. Наливайка 2, 2а, 4
вул. Гордіюк 2а, 4
Луцький район
1. КТП-60 10:00-16:00 Церква, ФАП, школа, магазин Усичі, вул. Франка, Козацька, Соборності, Хмельницького, Клубна
2. ПЛ-10 Л-31-01 від ЛР-60 до ЗТП-474 9:30-17:00 Житловий масив «Мальви» с. Боголюби с. Забороль, вул. Лісова
с. Тарасове, вул. Зоряна
3. КТП-477 9:30-16:30 ФОП Находа М.І.,
ФГ «Зміїнець»,
Луцька районна спілка СТ,
ФОП Манукян О.В.,
ФОП Концевич А.В.,
с. Зміїнець вул. Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева
4. ПЛ-10 Л-47-03 від ЛР-250 9:30-17:00 Агротехсервіс
ФАП, церква с. Баківці
ФОП Никитюк – магазин
Полонківське СТ- магазин с. Баківці, с. Суховоля
Ферма с. Баківці
ФОП Дацюк – магазин
ФАП с. Суховоля
АТС Укртелеком с. Баківці
ДГ «Перемога» - гараж, контора, КЗС, зерночистка, тракторна бригада
с. Суховоля, вул. Набережна, Зелена, Сонячна
Баківці, вул. Заводська, Перемоги, Зарічна, Ч.Хреста
Радомишль, вул. Весняна, Мартинівська
5. ПЛ-10 Л-20-05 10:00-17:00 Пп Новосад В.М., ВУЖКГ с. Липини, пп Злінський П.М., пп Філіпов В.О., пп Шумилко О.Г., пп Бортник В.О., пп Ройко Н.М., пп Воєводіна М.О.(м-н „Равлик”), ФОП Сусоловський І.В., ФОП Байбула З.В., ФОП Устяк В.В., ФОП Клейменов Т.А., ФОП Ткачик С.М., ФОП Гасюк В.Г., ФОП Бартощук О.І., ФОП Мурза В.В., Теремнівське СТ, ФОП Курбанова В.В., ОК «Оселя на Центральній», ФОП Волинець Ю.О., ФОП Даниленко О.О., ФОП Михальчук О.Ф., ВУЖКГ с. Липини (артсвердловина), ФОП Гнездецький В.В., ТзОВ «Аніс-ЛТЛ», ФОП Вакуліч В.М., ФОП Юзва В.А., ФОП Верескунова І.О., ФОП Драла О.П., ФОП Жигаревич Б.О., Св.Троїцький храм, ТзОВ "Будсервіс" с. Липини
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 52-02від вв-10 до ЛР-143 9:00-17:00 сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже с.Нудіже
2. ПЛ-10 Л 26-01 вв-10 до ЛР-173. Л-91-04 9:00-15:00 с.Пульмо.Острів"я.Кам"янка
Любешівський район
1 ПЛ-10кВ Л-10-05 до ЛР-30 10:00-15:40 Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех, смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,
с.Рудка, Наїздово, Коновка
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
ЩТП-463,с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел. вежа).
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-136 - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-347 – Церква, Молитовний будинок,
2. ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-37 10:00-17:00 КТП-50, с. Градиськ.
КТП-51.
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд. майданчик).
КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб. дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП СмІтюх В.В. (торгівельний кіоск).
КТП-507.
КТП-403 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (відділення), Кооператив "Бережанка" (ларьок).
КТП-530.
КТП-424, с. Троянівка.
КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Районний відділ освіти (школа, гуртожиток).
КТП-52 - Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (їдальня дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Троянівська сільська рада (будинок культури), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-53.
КТП-458 - ФОП Шворак Петро Єфремович (майстерня).
КТП-270 - ФОП Іващик А.В. (пилорама).
КТП-54.
КТП-411, с. Майдан.
КТП-423 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (деревообробний цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ".
КТП-521.
КТП-373, с. Черськ.
КТП-55 - Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна (магазин), ФОП Михайлевський Андрій Йосипович (цех), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Троянівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин).
КТП-375.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-338 10:00-17:00 ФОП Засядько Степан Радіонович с. Старий Чорторийськ, вул. Набережна, Молодіжна
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савура
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
7. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л 42-02
від ПС до ЛР-89
КТП-135 10:00-16:30
ТзОВ « ВВ АГРО»- магазин, Дулібівська с/р – клуб, ВО Турійська РДА – школа, ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ, церква ХВЄ - дім молитви с.Туричани
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На волинському озері чоловік незаконно ловив рибу. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 червня
Сьогодні, 19:00
Під луцьким судом активісти з Хмельниччини та Житомирщини влаштували акцію протесту. ФОТО
Сьогодні, 18:36
У Луцьку на ремонт Рівненської витратять майже 13 мільйонів
Сьогодні, 18:18