Моклиця йде в нардепи від Луцька

Юрія Моклицю Центральна виборча комісія зареєструвала



Про це йдеться у постанові ЦВК №1210 від 24 червня.



Моклиця Юрій Володимирович народився 5 травня 1982 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України. Кандидат у нардепи має вищу освіту, працює на посаді помічника керівника у ТОВ "Спецпроект-Стандарт", є членом політичної партії "Європейська Солідарність", проживає в Луцьку, судимість відсутня.



Юрій Моклиця висувається кандидатом у нардепи від політичної партії "Європейська Солідарність".



"Я йду в парламент, бо лише наша команда зможе продовжити шлях до ЄС та не допустить проросійського реваншу в Україні", - йдеться на офіційній сторінці Моклиці у Facebook.



Передвиборчу програму кандидата можна переглянути

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