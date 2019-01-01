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Моклиця йде в нардепи від Луцька

Моклиця йде в нардепи від Луцька
Колишнього заступника мера Луцька та активіста Юрія Моклицю Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом від партії «Європейська Солідарність» на виборчому окрузі №22.

Про це йдеться у постанові ЦВК №1210 від 24 червня.

Моклиця Юрій Володимирович народився 5 травня 1982 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України. Кандидат у нардепи має вищу освіту, працює на посаді помічника керівника у ТОВ "Спецпроект-Стандарт", є членом політичної партії "Європейська Солідарність", проживає в Луцьку, судимість відсутня.

Юрій Моклиця висувається кандидатом у нардепи від політичної партії "Європейська Солідарність".

"Я йду в парламент, бо лише наша команда зможе продовжити шлях до ЄС та не допустить проросійського реваншу в Україні", - йдеться на офіційній сторінці Моклиці у Facebook.

Передвиборчу програму кандидата можна переглянути тут.

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Теги: вибори, парламент, ЦВК, Юрій Моклиця
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Коментарі 1
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то що дебати на площі міста будуть з головним воєнкомом???
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