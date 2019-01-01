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На «Ягодині» виявили крадену автівку

На «Ягодині» виявили крадену автівку
На пункті пропуску «Ягодин» виявили крадений автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Авто виявили 24 червня.

Зазначають, що до пункту пропуску «Ягодин» прибув легковий автомобіль Honda, який у 2017 році був викрадений на території нашої країни.

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Теги: Ягодин, Волинь, митниця
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