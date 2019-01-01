На «Ягодині» виявили крадену автівку
Сьогодні, 15:23
На пункті пропуску «Ягодин» виявили крадений автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Авто виявили 24 червня.
Зазначають, що до пункту пропуску «Ягодин» прибув легковий автомобіль Honda, який у 2017 році був викрадений на території нашої країни.
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Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Авто виявили 24 червня.
Зазначають, що до пункту пропуску «Ягодин» прибув легковий автомобіль Honda, який у 2017 році був викрадений на території нашої країни.
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