У Луцьку відбудеться батл престижних вакансій

Волинська обласна служба зайнятості організовує у Луцьку захід присвячений професіям.Дійство, яке організатори назвали «Територією майстерності», відбудеться у четвер, 27 червня, і триватиме з 10-ї до 14-ї години, – повідомляє прес-службаУпродовж дня на Театральному майдані Луцька відбуватимуться цікаві майстер-класи. Дівчата зможуть зробити манікюр чи макіяж, змінити зачіску просто неба. Флористи навчать охочих робити прекрасні квіткові композиції, ковалі – працювати з горном, а кравці покажуть тонкощі свого фаху. Не менш цікавою буде презентація слюсарів, верстатників та електрозварників. Серед іншого – умільці відродять забуті промисли, зокрема, соломникарство, гончарство та бджільництво.Більше того, під час заходу презентуватимуть послуги служби зайнятості, ознайомлять із освітніми можливостями центрів професійно-технічних навчальних закладів щодо підготовки кваліфікованих кадрів, відбуватимуться зустрічі з роботодавцями.Лучанам та гостям міста випаде можливість поспілкуватися з роботодавцями, стати свідками батлу престижних вакансій та обрати професію з допомогою служби зайнятості. Кожен охочий зможе відкрити нове у світі професій!