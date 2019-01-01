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У Луцьку відбудеться батл престижних вакансій

У Луцьку відбудеться батл престижних вакансій
Волинська обласна служба зайнятості організовує у Луцьку захід присвячений професіям.

Дійство, яке організатори назвали «Територією майстерності», відбудеться у четвер, 27 червня, і триватиме з 10-ї до 14-ї години, – повідомляє прес-служба ВОЦЗ.

Упродовж дня на Театральному майдані Луцька відбуватимуться цікаві майстер-класи. Дівчата зможуть зробити манікюр чи макіяж, змінити зачіску просто неба. Флористи навчать охочих робити прекрасні квіткові композиції, ковалі – працювати з горном, а кравці покажуть тонкощі свого фаху. Не менш цікавою буде презентація слюсарів, верстатників та електрозварників. Серед іншого – умільці відродять забуті промисли, зокрема, соломникарство, гончарство та бджільництво.

Більше того, під час заходу презентуватимуть послуги служби зайнятості, ознайомлять із освітніми можливостями центрів професійно-технічних навчальних закладів щодо підготовки кваліфікованих кадрів, відбуватимуться зустрічі з роботодавцями.

Лучанам та гостям міста випаде можливість поспілкуватися з роботодавцями, стати свідками батлу престижних вакансій та обрати професію з допомогою служби зайнятості. Кожен охочий зможе відкрити нове у світі професій!



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Теги: Луцьк, служба зайнятості, майстер-класи, робота, театральний майдан
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