Чоловіка, який викрав авто з луцької автомийки та потрапив у аварію, взяли під варту

Жителю міста Рожище, який вкрав автомобіль у Луцьку, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Увечері 21 червня 2019 року раніше судимий за умисне тяжке тілеснеушкодження молодик під час встановленого вироком суду іспитового строку вчинив новий злочин.Перебуваючи на території автомийки на вулиці Набережній у Луцьку,Невдовзі зловмисника затримали завдяки скоординованим діямправоохоронців.Йому повідомили про підозру у незаконному заволодіннітранспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 289 КК України) й надалі він перебуватиме під вартою.