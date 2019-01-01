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Чоловіка, який викрав авто з луцької автомийки та потрапив у аварію, взяли під варту

Чоловіка, який викрав авто з луцької автомийки та потрапив у аварію, взяли під варту
Жителю міста Рожище, який вкрав автомобіль у Луцьку, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Увечері 21 червня 2019 року раніше судимий за умисне тяжке тілесне
ушкодження молодик під час встановленого вироком суду іспитового строку вчинив новий злочин.

Перебуваючи на території автомийки на вулиці Набережній у Луцьку,
він заволодів автомобілем марки Volkswagen Golf 4 вартістю майже 120 тис грн. та зник з місця події.

Невдовзі зловмисника затримали завдяки скоординованим діям
правоохоронців.

Йому повідомили про підозру у незаконному заволодінні
транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 289 КК України) й надалі він перебуватиме під вартою.

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Теги: мийка, Луцьк, ДТП, крадіжка
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