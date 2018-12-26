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Луцький «Богдан» відправив тролейбуси до Києва*

Луцький «Богдан» відправив тролейбуси до Києва*
25 червня Київ отримав два з 55 нових 19-ти метрових тролейбусів Богдан Т90117.

Контракт в повному обсязі «Богдан» має намір виконати до кінця поточного року.

Всі тролейбуси для Києва будуть обладнані одним кондиціонером кабіни водія та двома кондиціонерами салону. Для пасажирів важливо те, що це - 100% низькопідлоговий тролейбус, до того ж асинхронні тягові двигуни – від українського підприємства ДП завод «Електроважмаш» з м.Харків. Згідно вимог замовника, всі тролейбуси будуть обладнані системою відеоспостереження і матимуть автономний хід до 1 км. Загальна пасажиромісткість тролейбусу складає 170 чол., з них 50 місць для сидіння.

На сьогодні вулицями Києва вже курсують понад 200 тролейбусів «Богдан», тому пасажири та водії на власному досвіді можуть переконатись у їхній сучасності та надійності.

Корпорація «Богдан» - найбільший в Україні виробник автобусів і тролейбусів. Продукція компанії представлена в усіх класах від малого до надвеликого. Компанія створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Корпорація в рамках виконання інвестиційної програми побудувала автомобільні заводи в Черкасах потужністю 120-150 тис. легкових автомобілів, а у Луцьку потужністю 6 тис. автобусів і тролейбусів на рік інвестувавши понад 450 млн. доларів США.

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Теги: Корпорація «Богдан», автобус, Луцьк
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