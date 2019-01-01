8 п'яних та 26 з переломами пацієнтів: як минули вихідні дні у луцьких медиків
Сьогодні, 16:40
У минулі вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 114 пацієнтів.
Про це медзаклад інформує у Facebook.
Загалом за вихідні у травмпункт звернулося 107 травмованих, з них - 26 з переломами.
Зазначається, що 8 пацієнтів були у стані алкогольного сп’яніння, а 5 людей покусали тварини. 21 раз викликали лікарів з дому у позаробочий час.
Окрім того, луцькі медики в операційному блоці виконали 32 операції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це медзаклад інформує у Facebook.
Загалом за вихідні у травмпункт звернулося 107 травмованих, з них - 26 з переломами.
Зазначається, що 8 пацієнтів були у стані алкогольного сп’яніння, а 5 людей покусали тварини. 21 раз викликали лікарів з дому у позаробочий час.
Окрім того, луцькі медики в операційному блоці виконали 32 операції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
Сьогодні, 17:03
8 п'яних та 26 з переломами пацієнтів: як минули вихідні дні у луцьких медиків
Сьогодні, 16:40
У Луцьку 16-річний хлопець пограбував чоловіка та втік
Сьогодні, 16:35