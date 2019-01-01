8 п'яних та 26 з переломами пацієнтів: як минули вихідні дні у луцьких медиків





Про це медзаклад інформує у Facebook.



Загалом за вихідні у травмпункт звернулося 107 травмованих, з них - 26 з переломами.



Зазначається, що 8 пацієнтів були у стані алкогольного сп’яніння, а 5 людей покусали тварини. 21 раз викликали лікарів з дому у позаробочий час.



Окрім того, луцькі медики в операційному блоці виконали 32 операції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У минулі вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 114 пацієнтів.Про це медзаклад інформує у Facebook.Загалом за вихідні у травмпункт звернулося 107 травмованих, з них - 26 з переломами.Зазначається, що 8 пацієнтів були у стані алкогольного сп’яніння, а 5 людей покусали тварини. 21 раз викликали лікарів з дому у позаробочий час.Окрім того, луцькі медики в операційному блоці виконали 32 операції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію