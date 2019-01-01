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8 п'яних та 26 з переломами пацієнтів: як минули вихідні дні у луцьких медиків

8 п'яних та 26 з переломами пацієнтів: як минули вихідні дні у луцьких медиків
У минулі вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 114 пацієнтів.

Про це медзаклад інформує у Facebook.

Загалом за вихідні у травмпункт звернулося 107 травмованих, з них - 26 з переломами.

Зазначається, що 8 пацієнтів були у стані алкогольного сп’яніння, а 5 людей покусали тварини. 21 раз викликали лікарів з дому у позаробочий час.

Окрім того, луцькі медики в операційному блоці виконали 32 операції.

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Теги: Луцьк, медики
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