Бал наречених чи то випускний: як у Луцьку найкращим школярам вручали медалі. ФОТО

128 випускників луцьких шкіл отримали золоті та срібні медалі за успіхи у навчанні.Святкове вручення відбулося сьогодні, 25-го червня, у Палаці культури міста.Привітати вже ексшколярів зі святом завітали митрополит Луцький і Волинський, в.о. повноважень мера Луцька, начальниця управління освіти Луцькради, представники педагогічних колективів і, звісно ж, батьки та друзі.«Коли я зайшов до цього залу, то подумав, що це – з’їзд наречених і я потрапив на весілля, а не на випускний. Мене це радує, бо сьогодні ви вже воістину дорослі та налаштовані на рішуче здійснення своїх мрій. Власне, хочу побажати, аби ви мріяли більше», – мовив митрополит Луцький і Волинський Михаїл і додав, що медалістам і взагалі усім важливо пам’ятати тих, завдяки кому вони стали тим, ким є сьогодні.І справді - випускниці та випускники, як на підбір: жодної схожої сукні чи костюма у медалістів не було. Щоправда, дехто із призерів не одягав на вручення свого «основного» вбрання, казали, що бережуть до випускного балу.Григорій Пустовіт також зауважив, що усі випускники-медалісти мають неймовірний вигляд, більше того, кожен із них заслужив це, адже усі вони – переможці.«Сьогодні неймовірно святковий та гарний день, який буває тільки раз у році. Найкращі учні та випускники нашого міста, ті, хто у цьому неймовірно складному марафоні, який називається навчання у школі, зуміли до фінішу прийти першими. 128 переможців у таких, якщо це можна назвати, змаганнях, адже це так і є. Впродовж свого життя ми постійно змагаємося із кимось і хочемо досягти кращого результату. Вам це вдалося, зуміли в першу чергу сказати собі, що ви можете досягти високих результатів», – привітав він усіх випускників, батьків та представників закладів освіти Луцька, адже переконаний, що цих вершин учні змогли досягнути саме завдяки підтримці та спільним зусиллям.Привітати медалістів прийшла і головна освітянка міста – Зіновія Лещенко, яка знаходилася на святі не лише як представниця управління освіти, але й як мама випускника, що також виборов «золото» у нелегких шкільних випробуваннях.«Сьогодні наші діти складають іспит і не тільки на свої знання, але і на статус осіб міста Луцьк. Я їм дякую. Вас цього року – 128. Минулого року було на двох менше, то ж я думаю, Григорію Олександровичу, наступного року вам доведеться на сцені простояти ще довше, вручаючи медалі», – пожартувала Зіновія Лещенко. - Я знаю точно, що разом на іспитах були всі ми. Екзамен витримали, попереду – дорога у життя, яка буде різною. Буде важко, сумно, легко, але за всіх обставин найважливіше у житті – залишатися людиною, українцем, лучанином, патріотом».«Шановні батьки, є вислів, що діти не просилися на світ, це ми їх вимолили у Бога, то ж ми повинні зробити лише одне: подарувати їм крила та коріння. Крила, аби вони високо летіли, а коріння, щоб обов’язково знали куди повернутися. Набирайтеся терпіння та мудрості», – насамкінець сказала головна освітянка міста.