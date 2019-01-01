На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабанду, яку везли до Польщі
Сьогодні, 16:57
Контрабандне куриво у вантажному поїзді викрили прикордонники у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський».
Так, учора, 24 червня, охоронцями кордону у вантажному потязі «Ізов-Грубешів», яким перевозили руду до Польщі, виявили зміну структури насипу корисних копалин у вагоні, - пише Держприкордонслужба України.
При ретельній перевірці з’ясувалося, що у руді було приховано 14 ящиків з тютюновими виробами. Всього у ящиках знаходилось майже 7 тисяч пачок сигарет без акцизних марок.
Знайдені контрабандні тютюнові вироби вилучили та передали компетентним органам.
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Так, учора, 24 червня, охоронцями кордону у вантажному потязі «Ізов-Грубешів», яким перевозили руду до Польщі, виявили зміну структури насипу корисних копалин у вагоні, - пише Держприкордонслужба України.
При ретельній перевірці з’ясувалося, що у руді було приховано 14 ящиків з тютюновими виробами. Всього у ящиках знаходилось майже 7 тисяч пачок сигарет без акцизних марок.
Знайдені контрабандні тютюнові вироби вилучили та передали компетентним органам.
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