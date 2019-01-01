У Києві підлітки жорстоко побили безхатька. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 17:15
У Києві декілька підлітків жорстоко побили безхатченка і похвалилися відео в соціальних мережах.
Як передає "Київ Оперативний", інцидент трапився в суботу, 22 червня, - пише Обозреватель.
На кадрах видно, як чоловіка побили до крові, завдаючи йому ударів із ноги в корпус і по голові. Сам безхатько, судячи з відео, був у стані алкогольного сп'яніння й опору дебоширам не чинив.
Користувачі мережі відзначили, що хулігани живуть у районі Квітневого провулка на Подільському районі столиці. Відзначається, що підлітки вже були помічені в жорстоких діях.
Пізніше у Facebook "Київ оперативний" з'явилося відео із підписом: "Свідомі люди знайшли й передали співробітникам поліції двох з тих, що били бездомного".
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Як передає "Київ Оперативний", інцидент трапився в суботу, 22 червня, - пише Обозреватель.
На кадрах видно, як чоловіка побили до крові, завдаючи йому ударів із ноги в корпус і по голові. Сам безхатько, судячи з відео, був у стані алкогольного сп'яніння й опору дебоширам не чинив.
Користувачі мережі відзначили, що хулігани живуть у районі Квітневого провулка на Подільському районі столиці. Відзначається, що підлітки вже були помічені в жорстоких діях.
Пізніше у Facebook "Київ оперативний" з'явилося відео із підписом: "Свідомі люди знайшли й передали співробітникам поліції двох з тих, що били бездомного".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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