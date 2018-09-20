Депутат Луцькради складає мандат

Петро Нестерук вирішив скласти повноваження. Мовляв, хоче більше часу присвятити партійній роботі.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



Допис обранця громади подаємо без змін та правок:



"Шановні лучани, шановні виборці «балки»!



Звертаюся до Вас, щоб повідомити про своє нелегке рішення про вихід зі складу депутатів Луцької міськради.



Дякую Вам, мої виборці, що у 2015 році Ви повірили в мене, зобов’язали стати вашим представником у Луцькраді з метою захисту Ваших інтересів, вирішенню нагальних проблем міста в цілому та зокрема мікрорайону «балки».



Я вдячний за ту життєву школу, яку Ви надали мені, за розуміння відповідальності, за колектив, за громаду, її справи, майно, достаток. Я вдячний активу мікрорайону, який завжди був готовим підтримати мене у втіленні в життя тих чи інших ідей. Ми спільно провели десятки «суботників», висадили багато дерев, облаштували двори будинків нашого проживання. Спільно відзначали свята, влаштовували концерти, виступи відомих людей.



При нашій безпосередній участі на «балці» відремонтовано кілометри доріг місцевого значення. Ми з Вами змінили парк 900-річчя Луцька, зробили його охайним, освітленим, привабливим. Ми не стояли осторонь проблем, з якими зіткнулася держава. Організовували і проводили волонтерські заходи, допомагали як бійцям на фронті, так і їх родинам, які проживають поруч з нами.



Я не ставив перед собою амбітних політичних планів. Жив, живу і надалі буду проживати серед Вас, в Луцьку. Водночас команда, яка зараз керує містом, це люди з якими у мене різні цінності і відмінне бачення розвитку міста. Все це в сумі спонукає мене зосередитись на роботі міської партійної організації та власній справі.



По партійному списку наступним хто зайде до міськради буде достойна людина — Юрій Моклиця, екс-заступник покійного міського голови Миколи Романюка. Я його знаю по роботі у міській раді. Поважаю. Впевнений, що Юрію вдасться достойно представляти громаду міста у сесійній залі. Юрій — член партії «Європейська Солідарність», добре знає міську раду з середини.



Обіцяю своїм виборцям, що Юрій Моклиця в повному обсязі буде знайомитися з проблемами «балки», сприятиме їх вирішенню. І ще одне, не менш важливе. Юрій Моклиця балотується по 22 одномандатному округу (м.Луцьк) до Верховної Ради України. Щиро вірю, що мандат депутата міськради допоможе йому в конкурентній боротьбі за мандат Народного Депутата.



Я роблю паузу у своїй депутатській роботі заради того, щоб більше часу присвяти роботі партійній. Я обіцяю, що обов’язково повернуся до цієї сесійної зали вже у наступній каденції, щоб відстоювати інтереси лучан".



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