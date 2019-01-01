З автобуса «Луцьк-Бокійма» випала пасажирка: жінка з травмами – у лікарні





Інцидент трапився 25 червня близько 09:30, - пише



Попередньо медики у жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану тім’яної ділянки голови.



Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що розрахувавшись за проїзд та проїхавши в автобусі кількасот метрів, 63-річна жінка взялася за ручку дверей, які в той момент відчинилися. Пасажирка впала на проїзну частину, після чого водій транспортного засобу одразу зупинився та викликав медиків і поліцію.



Відомості за цим фактом зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Після проведення перевірки прийматиметься відповідне рішення, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.



Головне фото – ілюстративне.

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