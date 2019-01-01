Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 червня





У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – до +28…+32. Вітер східних, південних, південно-східних і південно-західних напрямків, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, сухо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується сонячна погода.У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – до +28…+32. Вітер східних, південних, південно-східних і південно-західних напрямків, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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