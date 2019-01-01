Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 червня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується сонячна погода.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – до +28…+32. Вітер східних, південних, південно-східних і південно-західних напрямків, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, сухо.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – до +28…+32. Вітер східних, південних, південно-східних і південно-західних напрямків, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, сухо.
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