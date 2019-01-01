Розкішне житло – поряд: під Луцьком почали будувати сучасні таунхауси*
Сьогодні, 10:40
Неподалік Луцька у селі Рованці розпочали будівництво сучасних таунхаусів.
10 розкішних дворівневих квартир закритого типу пропонує ЖК «Ваш Затишок».
Загальна площа кожної становить 116,95 кв.м, а житлова – 60,73 кв. м.
Передбачають, що кожне помешкання складатиметься з просторої вітальні, яка матиме вихід на терасу, кухні, 3 кімнат, 2 санвузлів, балкону та котельні. А ще для власників квартир забудовник залишає можливість облаштувати камін.
Серед переваг ЖК:
– тепла підлога
– індивідуальне опалення
– центральна каналізація
– водопостачання.
А ще житловий комплекс буде повністю огороджений, територія вимощена бруківкою та матиме зелену зону. І все це – лише за 50 метрів від зупинки громадського транспорту.
Є можливість придбати житло з відтермінуванням в оплаті. Тоді вартість 1 кв. м - 11 000 грн з першим внеском у розмірі 30%.
За деталями телефонуйте: 066-988-75-71
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10 розкішних дворівневих квартир закритого типу пропонує ЖК «Ваш Затишок».
Загальна площа кожної становить 116,95 кв.м, а житлова – 60,73 кв. м.
Передбачають, що кожне помешкання складатиметься з просторої вітальні, яка матиме вихід на терасу, кухні, 3 кімнат, 2 санвузлів, балкону та котельні. А ще для власників квартир забудовник залишає можливість облаштувати камін.
Серед переваг ЖК:
– тепла підлога
– індивідуальне опалення
– центральна каналізація
– водопостачання.
А ще житловий комплекс буде повністю огороджений, територія вимощена бруківкою та матиме зелену зону. І все це – лише за 50 метрів від зупинки громадського транспорту.
Є можливість придбати житло з відтермінуванням в оплаті. Тоді вартість 1 кв. м - 11 000 грн з першим внеском у розмірі 30%.
За деталями телефонуйте: 066-988-75-71
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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