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Розкішне житло – поряд: під Луцьком почали будувати сучасні таунхауси*

Розкішне житло – поряд: під Луцьком почали будувати сучасні таунхауси*
Неподалік Луцька у селі Рованці розпочали будівництво сучасних таунхаусів.

10 розкішних дворівневих квартир закритого типу пропонує ЖК «Ваш Затишок».

Загальна площа кожної становить 116,95 кв.м, а житлова – 60,73 кв. м.

Передбачають, що кожне помешкання складатиметься з просторої вітальні, яка матиме вихід на терасу, кухні, 3 кімнат, 2 санвузлів, балкону та котельні. А ще для власників квартир забудовник залишає можливість облаштувати камін.

Серед переваг ЖК:

– тепла підлога
– індивідуальне опалення
– центральна каналізація
– водопостачання.

А ще житловий комплекс буде повністю огороджений, територія вимощена бруківкою та матиме зелену зону. І все це – лише за 50 метрів від зупинки громадського транспорту.
Розкішне житло – поряд: під Луцьком почали будувати сучасні таунхауси*


Є можливість придбати житло з відтермінуванням в оплаті. Тоді вартість 1 кв. м - 11 000 грн з першим внеском у розмірі 30%.

За деталями телефонуйте: 066-988-75-71
Розкішне житло – поряд: під Луцьком почали будувати сучасні таунхауси*
Розкішне житло – поряд: під Луцьком почали будувати сучасні таунхауси*
Розкішне житло – поряд: під Луцьком почали будувати сучасні таунхауси*



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Теги: ЖК «Ваш Затишок», танхауси, житло
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