Розкішне житло – поряд: під Луцьком почали будувати сучасні таунхауси*

Неподалік Луцька у селі Рованці розпочали будівництво сучасних таунхаусів.10 розкішних дворівневих квартир закритого типу пропонуєЗагальна площа кожної становить 116,95 кв.м, а житлова – 60,73 кв. м.Передбачають, що кожне помешкання складатиметься з просторої вітальні, яка матиме вихід на терасу, кухні, 3 кімнат, 2 санвузлів, балкону та котельні. А ще для власників квартир забудовник залишає можливість облаштувати камін.– тепла підлога– індивідуальне опалення– центральна каналізація– водопостачання.А ще житловий комплекс буде повністю огороджений, територія вимощена бруківкою та матиме зелену зону. І все це – лише за 50 метрів від зупинки громадського транспорту.Є можливість придбати житло з відтермінуванням в оплаті. Тоді вартість 1 кв. м - 11 000 грн з першим внеском у розмірі 30%.За деталями телефонуйте: 066-988-75-71