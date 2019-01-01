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Візит Порошенка на Ківерцівщину. ПРОГРАМА

Візит Порошенка на Ківерцівщину. ПРОГРАМА
П'ятий президент України та лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко відвідає Ківерцівщину.

За інформацією прес-служби політичної сили, візит планують на 27 червня.

Окрім Петра Порошенка до районного центру прибудуть члени його команди – Андрій Парубій, легендарний кобриг 95-ї десантної бригади Михайло Забродський, блогери Андрій (Полтава) Карпов, Денис П’ятигорець та кандидат в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №23 Юрій Сковорода.

Зустріч розпочнеться 27 червня о 15:30 в місті Ківерці на площі перед районним будинком культурина вулиці Шевченка, 25.

Також Петро Порошенко відвідає Свято-Миколаївський монастир у селі Жидичин Ківерцівського району.
Візит Порошенка на Ківерцівщину. ПРОГРАМА


Окрім цього, 27 червня колишній президент відвідає Луцьк та Горохів.


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Теги: Петро Порошенко, Волинь, Ківерці
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