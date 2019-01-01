Візит Порошенка на Ківерцівщину. ПРОГРАМА
Сьогодні, 21:33
П'ятий президент України та лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко відвідає Ківерцівщину.
За інформацією прес-служби політичної сили, візит планують на 27 червня.
Окрім Петра Порошенка до районного центру прибудуть члени його команди – Андрій Парубій, легендарний кобриг 95-ї десантної бригади Михайло Забродський, блогери Андрій (Полтава) Карпов, Денис П’ятигорець та кандидат в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №23 Юрій Сковорода.
Зустріч розпочнеться 27 червня о 15:30 в місті Ківерці на площі перед районним будинком культурина вулиці Шевченка, 25.
Також Петро Порошенко відвідає Свято-Миколаївський монастир у селі Жидичин Ківерцівського району.
Окрім цього, 27 червня колишній президент відвідає Луцьк та Горохів.
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За інформацією прес-служби політичної сили, візит планують на 27 червня.
Окрім Петра Порошенка до районного центру прибудуть члени його команди – Андрій Парубій, легендарний кобриг 95-ї десантної бригади Михайло Забродський, блогери Андрій (Полтава) Карпов, Денис П’ятигорець та кандидат в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №23 Юрій Сковорода.
Зустріч розпочнеться 27 червня о 15:30 в місті Ківерці на площі перед районним будинком культурина вулиці Шевченка, 25.
Також Петро Порошенко відвідає Свято-Миколаївський монастир у селі Жидичин Ківерцівського району.
Окрім цього, 27 червня колишній президент відвідає Луцьк та Горохів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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