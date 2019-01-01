ЦВК зареєструвала ще 23 кандидати в нардепи з Волині. СПИСОК

Центральна виборча комісія зареєструвала виборчі списки чотирьох політичних партій. До списків потрапили шестеро волинян.Так, ЦВК зареєструвала списки партій «Європейська Солідарність», «Слуга народу», «Сила правди» і «Сила людей», - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.У виборчому списку кандидатів політичної партії «Європейська Солідарність» – троє волинян: народний депутат(№49), керівник Секретаріату волинської «Солідарності»(№95), заступник голови Волинської обласної державної адміністрації(№28).До виборчого списку партія «Слуга народу» увійшов один мешканець Волинської області – завідувач клубу Підгайцівської сільської ради(№46).У виборчий список кандидатів політичної партії «Сила права» включили двох мешканців Волинської області. Ними стали пенсіонер(№31) і(№53).Ще однин кандидатом в депутати став мешканець Волинської області, який потрапив у список політичної партії «Сила людей», підприємець(№ 24)Окрім цього, 24 червня, ЦВК вирішила зареєструвати чотирьох кандидатів в одномандатних округах, які балотуватимуться шляхом самовисування, а також 13 кандидатів в одномандатних округах, висунутих політичними партіями.Відтак, в одномандатному виборчому окрузі №20 ЦВК зареєструвала одного кандидата- самовисуванця. Ним став водій виконавчого апарату Луцької районної радиВ одномандатному виборчому окрузі №21 ЦВК зареєструвала двох кандидатів-самовисуванців. Серед них – керівник БФ «Позитивна взаємодія», а також безробітнийВ одномандатному виборчому окрузі №22 Центральна Виборча Комісія зареєструвала одного кандидата-самовисуванця – підприємцяРазом з тим, ЦВК зареєструвала п`ять кандидатів в п`яти одномандатних виборчих округах відповідно, висунутих політичною партією «Європейська Солідарність». Ними стали: В ОВО №19 –, в ОВО №20 –, в ОВО №21 –, в ОВО №22 –, в ОВО №23 –Від політичної партії «Народний Рух України» в одномандатному виборчому орузі №22, зареєстрували кандидатом в нардепи підприємцяВ 20 та 21 округах зареєстрували двох кандидатів, висунутих політичною партією ВО «Батьківщина». Ними сталитавідповідно.П`ять кандидатів – висуванців «Опозиційної платформи – За життя» зареєстрували у п`яти одномандатних виборчих округах на Волині. Серед зареєстрованих кандидатів в ОВО №19-23 (по порядку):