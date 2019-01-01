ЦВК зареєструвала ще 23 кандидати в нардепи з Волині. СПИСОК
Сьогодні, 22:44
Центральна виборча комісія зареєструвала виборчі списки чотирьох політичних партій. До списків потрапили шестеро волинян.
Так, ЦВК зареєструвала списки партій «Європейська Солідарність», «Слуга народу», «Сила правди» і «Сила людей», - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
У виборчому списку кандидатів політичної партії «Європейська Солідарність» – троє волинян: народний депутат Ігор Лапін (№49), керівник Секретаріату волинської «Солідарності» Богдан Самойленко (№95), заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Денис П`ятигорець (№28).
До виборчого списку партія «Слуга народу» увійшов один мешканець Волинської області – завідувач клубу Підгайцівської сільської ради Валерій Стернійчук (№46).
У виборчий список кандидатів політичної партії «Сила права» включили двох мешканців Волинської області. Ними стали пенсіонер Костянтин Байчук (№31) і Лілія Гомон (№53).
Ще однин кандидатом в депутати став мешканець Волинської області, який потрапив у список політичної партії «Сила людей», підприємець Віталій Купира (№ 24)
Окрім цього, 24 червня, ЦВК вирішила зареєструвати чотирьох кандидатів в одномандатних округах, які балотуватимуться шляхом самовисування, а також 13 кандидатів в одномандатних округах, висунутих політичними партіями.
Відтак, в одномандатному виборчому окрузі №20 ЦВК зареєструвала одного кандидата- самовисуванця. Ним став водій виконавчого апарату Луцької районної ради Віталій Пудлік.
В одномандатному виборчому окрузі №21 ЦВК зареєструвала двох кандидатів-самовисуванців. Серед них – керівник БФ «Позитивна взаємодія» Віктор Мовчан, а також безробітний Іван Сидор.
В одномандатному виборчому окрузі №22 Центральна Виборча Комісія зареєструвала одного кандидата-самовисуванця – підприємця Сергія Адамчука.
Разом з тим, ЦВК зареєструвала п`ять кандидатів в п`яти одномандатних виборчих округах відповідно, висунутих політичною партією «Європейська Солідарність». Ними стали: В ОВО №19 – Сергій Григоренко, в ОВО №20 – Іван Мирка, в ОВО №21 – Сергій Кошарук, в ОВО №22 – Юрій Моклиця, в ОВО №23 – Юрій Сковорода.
Від політичної партії «Народний Рух України» в одномандатному виборчому орузі №22, зареєстрували кандидатом в нардепи підприємця Дмитра Климука.
В 20 та 21 округах зареєстрували двох кандидатів, висунутих політичною партією ВО «Батьківщина». Ними стали Андрій Козюра та Богдан Сінчук відповідно.
П`ять кандидатів – висуванців «Опозиційної платформи – За життя» зареєстрували у п`яти одномандатних виборчих округах на Волині. Серед зареєстрованих кандидатів в ОВО №19-23 (по порядку): Віталій Голигін, Володимир Саєвич, Васль Горішний, Руслан Бабаханов, Іван Оласюк .
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Так, ЦВК зареєструвала списки партій «Європейська Солідарність», «Слуга народу», «Сила правди» і «Сила людей», - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
У виборчому списку кандидатів політичної партії «Європейська Солідарність» – троє волинян: народний депутат Ігор Лапін (№49), керівник Секретаріату волинської «Солідарності» Богдан Самойленко (№95), заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Денис П`ятигорець (№28).
До виборчого списку партія «Слуга народу» увійшов один мешканець Волинської області – завідувач клубу Підгайцівської сільської ради Валерій Стернійчук (№46).
У виборчий список кандидатів політичної партії «Сила права» включили двох мешканців Волинської області. Ними стали пенсіонер Костянтин Байчук (№31) і Лілія Гомон (№53).
Ще однин кандидатом в депутати став мешканець Волинської області, який потрапив у список політичної партії «Сила людей», підприємець Віталій Купира (№ 24)
Окрім цього, 24 червня, ЦВК вирішила зареєструвати чотирьох кандидатів в одномандатних округах, які балотуватимуться шляхом самовисування, а також 13 кандидатів в одномандатних округах, висунутих політичними партіями.
Відтак, в одномандатному виборчому окрузі №20 ЦВК зареєструвала одного кандидата- самовисуванця. Ним став водій виконавчого апарату Луцької районної ради Віталій Пудлік.
В одномандатному виборчому окрузі №21 ЦВК зареєструвала двох кандидатів-самовисуванців. Серед них – керівник БФ «Позитивна взаємодія» Віктор Мовчан, а також безробітний Іван Сидор.
В одномандатному виборчому окрузі №22 Центральна Виборча Комісія зареєструвала одного кандидата-самовисуванця – підприємця Сергія Адамчука.
Разом з тим, ЦВК зареєструвала п`ять кандидатів в п`яти одномандатних виборчих округах відповідно, висунутих політичною партією «Європейська Солідарність». Ними стали: В ОВО №19 – Сергій Григоренко, в ОВО №20 – Іван Мирка, в ОВО №21 – Сергій Кошарук, в ОВО №22 – Юрій Моклиця, в ОВО №23 – Юрій Сковорода.
Від політичної партії «Народний Рух України» в одномандатному виборчому орузі №22, зареєстрували кандидатом в нардепи підприємця Дмитра Климука.
В 20 та 21 округах зареєстрували двох кандидатів, висунутих політичною партією ВО «Батьківщина». Ними стали Андрій Козюра та Богдан Сінчук відповідно.
П`ять кандидатів – висуванців «Опозиційної платформи – За життя» зареєстрували у п`яти одномандатних виборчих округах на Волині. Серед зареєстрованих кандидатів в ОВО №19-23 (по порядку): Віталій Голигін, Володимир Саєвич, Васль Горішний, Руслан Бабаханов, Іван Оласюк .
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